Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
Ден 6 на ЕвроБаскет продължава днес с шест вълнуващи мача, които ще се изиграят във Финландия и Латвия.

Първата среща стартира в 13:30 часа, когато в мач от група В Швеция се изправя срещу Черна гора, а от 14:15 в сблъсък от група А Естония ще мери сили с Турция.

В 16:30 часа Германия среща Великобритания, а от 18:00 часа един срещу друг застават отборите на Португалия и Латвия.

Денят завършва с още два мача - от 20:30 часа ще се надиграват Финландия и Литва, а последният мач е между Сърбия и Чехия с начален час 21:15 ч.

