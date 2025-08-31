Италианец спечели първия етап на Обиколката на България

Италианецът Лоренцо Каталдо от Gragnano Sporting Club спечели първия етап в 72-о издание на колоездачната обиколка на България.

Обиколката на България стартира в Приморско

Той измина разстоянието от 122.5 км от Приморско до Бургас за 2:30:06 минути.

Втори и трети със същото време са съответно Никифорос Арваниту (Гърция) и Алберт Гатхеман (Германия).

Един българин финишира сред първите 10 - Мартин Маринов, който е с времето на победителя.

В генералното класиране начело е победителят от пролога вчера Огнен Илич (Сърбия) от тима на Борац Чачак с 2:34:27 часа, който води с 3 секунди пред германеца Феликс Грос и пред Никифорос Арваниту.

Третият етап от Обиколката на България утре е 134.2 км от Карнобат до Казанлък.

Събитието се организира от Българска федерация колоездене в партньорство с общините. Трасето на колоездачната обиколка предлага предизвикателства от крайморски участъци и равнинни отсечки до планински изкачвания и скоростни спринтове.