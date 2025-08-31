Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Вингегор недостижим в деветия етап на Вуелтата

Вингегор недостижим в деветия етап на Вуелтата

  • 31 авг 2025 | 19:17
  • 580
  • 0
Вингегор недостижим в деветия етап на Вуелтата

Двукратният шампион в "Тур дьо Франс" Йонас Вингегор (Дания) спечели деветия етап от колоездачната Обиколка на Испания и се доближи на 37 секунди от лидерската позиция в генералното класиране.

Състезателят на отбора на Висма измина 195.5-километровата дистанция от Алфаро до ски курорта Валдескарай за 4:32:10 часа след самостоятелна атака на финалното изкачване, стопявайки с близо две минути изоставането си от лидера.

Втори в планинския етап остана Том Пидкок (Великобритания) с пасив от 24 секунди, а трети със същото време е Жоао Алмейда (Португалия).

Вингегор доминираше в изкачването от 13.2 км от първа категория първа в края на дистанцията и въпреки че Пидкок и Алмейда се опитаха да го достигнат, те завършиха с 24 секунди пасив.

Торстен Трен от отбора на Бахрейн завърши на 17-а позиция.  Той изостана от колоната по време на изкачването, предприе късна атака в последните три километра, за да завърши на 1:46 минута зад победителя, запазвайки червената фланелка на лидер в генералното класиране. Той има аванс от 37 секунди пред Вингегор и 1:15 минута пред Жоао Алмейда.

Утре е почивен ден на надпреварата, а във вторник предстои етап номер 10 - 175.3 км от Сендавива до Лара Белагуа.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Обиколката на България стартира в Приморско

Обиколката на България стартира в Приморско

  • 31 авг 2025 | 15:26
  • 1691
  • 0
69-годишна се класира за Световното по триатлон

69-годишна се класира за Световното по триатлон

  • 31 авг 2025 | 14:46
  • 1263
  • 0
Яспер Филипсен спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Испания

Яспер Филипсен спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Испания

  • 30 авг 2025 | 20:19
  • 1056
  • 0
140 колоездачи от страната и чужбина се събраха във Видин за старта на Дунав Ултра

140 колоездачи от страната и чужбина се събраха във Видин за старта на Дунав Ултра

  • 30 авг 2025 | 16:38
  • 1205
  • 0
Хуан Аюсо спечели седмия етап от Обиколката на Испания

Хуан Аюсо спечели седмия етап от Обиколката на Испания

  • 29 авг 2025 | 21:43
  • 2529
  • 0
Френският национал по бадминтон с български корени Тома Джуниър Попов: България ми липсва, всяко лято се връщам

Френският национал по бадминтон с български корени Тома Джуниър Попов: България ми липсва, всяко лято се връщам

  • 29 авг 2025 | 20:12
  • 1589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:1 ЦСКА 1948, Диало намали

Левски 2:1 ЦСКА 1948, Диало намали

  • 31 авг 2025 | 19:55
  • 45839
  • 167
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 23876
  • 20
Ливърпул 1:0 Арсенал, страхотен гол на Собослай

Ливърпул 1:0 Арсенал, страхотен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 14036
  • 23
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 51902
  • 77
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 18255
  • 27
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 27487
  • 87