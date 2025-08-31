Популярни
  3. Митов не успя да спаси Абърдийн от трета поредна загуба

  • 31 авг 2025 | 19:17
  • 451
  • 0
Абърдийн продължи слабия си старт на сезона и записа трета поредна загуба в първенството, след като отстъпи с 0:1 в домакинството си на новака Фолкърк. Българският вратар Димитър Митов игра цял мач за домакините. Абърдийн е на последно място в класирането и все още няма отбелязан гол.

Абърдийн имаше гостуване на ФКСБ в четвъртък в плейофа от Лига Европа, но въпреки това имаше предимство през първото полувреме. Домакините създадоха няколко добри възможности, а вратарят на съперника Скот Бейн се изяви с няколко добри спасявания. Митов също трябваше да се изявява след силен удар на Брад Спенсър.

Малко преди почивката Абърдийн остана с човек по-малко, след като Ники Девлин получи червен картон. Първоначално съдията му показа жълт картон, но след разглеждане с ВАР го изгони. През второто полувреме Фолкърк се възползва от численото си преимущество и натисна. Митов направи добри спасявания след удари на Тейт и Арфийлд. Той обаче бе преодолян в 75-ата минута, когато резервата Кайрел Уилсън се разписа.

Снимки: Imago

