Митов не успя да спаси Абърдийн от трета поредна загуба

Абърдийн продължи слабия си старт на сезона и записа трета поредна загуба в първенството, след като отстъпи с 0:1 в домакинството си на новака Фолкърк. Българският вратар Димитър Митов игра цял мач за домакините. Абърдийн е на последно място в класирането и все още няма отбелязан гол.

Абърдийн имаше гостуване на ФКСБ в четвъртък в плейофа от Лига Европа, но въпреки това имаше предимство през първото полувреме. Домакините създадоха няколко добри възможности, а вратарят на съперника Скот Бейн се изяви с няколко добри спасявания. Митов също трябваше да се изявява след силен удар на Брад Спенсър.

Falkirk get their first top-flight win in 15 years!



Aberdeen remain bottom of the Scottish Premiership table and are yet to pick up a point in the league.#BBCFootball pic.twitter.com/oSVMyuwhVF — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 31, 2025

Малко преди почивката Абърдийн остана с човек по-малко, след като Ники Девлин получи червен картон. Първоначално съдията му показа жълт картон, но след разглеждане с ВАР го изгони. През второто полувреме Фолкърк се възползва от численото си преимущество и натисна. Митов направи добри спасявания след удари на Тейт и Арфийлд. Той обаче бе преодолян в 75-ата минута, когато резервата Кайрел Уилсън се разписа.

