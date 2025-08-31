Популярни
  Оборище (Панагюрище)
  Дубълът на Левски победи Оборище

  31 авг 2025
  • 707
Вторият отбор на Левски победи с 2:1 на стадион "Георги Аспарухов" Оборище (Панагюрище) в мач от 5-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Радостин Стоилов откри резултата за "сините" след точно изпълнена дузпа. В началото на второто полувреме гостите изравниха, но Иво Мотев донесе победата на Левски с попадение в 75-aта минута

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на трето място във временното класиране с актив от 10 точки, колкото има и вторият Струмска слава (Радомир). Лидер е Рилски спортист с 11 точки.

ЦСКА поздрави Любослав Пенев

Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Левски с унизителна загуба на футзал

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

