Дубълът на Левски победи Оборище

Вторият отбор на Левски победи с 2:1 на стадион "Георги Аспарухов" Оборище (Панагюрище) в мач от 5-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Радостин Стоилов откри резултата за "сините" след точно изпълнена дузпа. В началото на второто полувреме гостите изравниха, но Иво Мотев донесе победата на Левски с попадение в 75-aта минута

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на трето място във временното класиране с актив от 10 точки, колкото има и вторият Струмска слава (Радомир). Лидер е Рилски спортист с 11 точки.