Локомотив (Мездра) потегли с победа в Ловеч

  • 23 авг 2025 | 23:53
  • 399
  • 0
Локомотив (Мездра) потегли с победа в Ловеч

Локомотив (Мездра) надви в Ловеч едноименния тим с 2:0. Срещата е от първия кръг на Северозападната Трета лига. Стана интересен двубой. Гостите пропиляха две възможности през първото полувреме. Десетина минути след почивката, Кристиян Грозданов откри резултата, след пас на Сергей Георгиев. Отговорът на домакините беше удар в гредата на Георги Станимиров. Ивайло Бояджиев стреля по диагонала в 76-ата минута за 0:2. После Станимиров пак тресна гредата. „Железничарите“ създадоха още две ситуации пред ловешката врата. Накрая домакините бяха близо до почетно попадение.

