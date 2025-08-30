Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Септември - Хебър 7:0
1:0 Александър Вутов (11')
2:0 Андрей Грозданов (19')
3:0 Александър Маринов (34')
4:0 Александър Маринов (39')
5:0 Теодор Танациев (45')
6:0 Теодор Танациев (55')
7:0 Йордан Батаклиев (80') аг
ЦСКА - Ботев (Пловдив) 2:3
0:1 Мартин Петков (35')
0:2 Виктор Христов (48')
0:3 Виктор Христов (83')
1:3 Асен Москов (90'+1)
2:3 Димитър Буколски (90'+3)
Национал - Лудогорец 0:3
0:1 Кристиян Желев (11')
0:2 Христиан Трендафилов (30') аг
0:3 Ястиян Георгиев (83')
Черно море - Спартак (Плевен) 6:0
1:0 Боян Русинов (4')
2:0 Стефан Монев (17')
3:0 Кирил Петров (19')
4:0 Евгений Русланович (30')
5:0 Кирил Петров (45')
6:0 Боян Русинов (48')
Локомотив (Пловдив) - Славия 2:0
1:0 Стилян Лазаров (33')
2:0 Николай Неделчев (42')
Фратрия - Арда 2:0
1:0 Тодор Колев (46')
2:0 Георги Иванов (80')д
ЦСКА 1948 - Етър 5:0
1:0 Стоил Йорданов (43')
2:0 Борислав Миров (53')д
3:0 Кирил Дянков (80')
4:0 Борислав Миров (84')
5:0 Красимир Янакиев (88')
Пирин - Левски 3:4
0:1 Ернан Ангелов (12')
1:1 Манол Данчев (23')
1:2 Калоян Деянски (53')
1:3 Андрей Нешев (56')
1:4 Ернан Ангелов (60')
2:4 Кирил Пецев (61')д
3:4 Юри Каменаров (83')