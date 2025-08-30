Популярни
България U21 срещу Украйна за 9-ото място на Мондиала

  • 30 авг 2025 | 18:03
  • 429
  • 1

Волейболистите от националния отбор на България за младежи до 21 години ще играят срещу Украйна за 9-ото място на Световното първенство в Дзянмън (Китай).

Това стана ясно, след като Украйна надигра Република Корея с 3:1 (25:22, 25:23, 25:27, 25:18) във втората плейофна среща за 9/12-о място на Мондиала. По-рано днес воденият от Венцислав Симеонов тим се наложи над Япония също с 3:1 гейма в първия мач от тази част на схемата на турнира.

Срещата между България и Украйна е утре (31 август) от 14,00 часа българско време.

Снимки: en.volleyballworld.com

