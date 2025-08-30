България U21 ще играе за 9-ото място на Световното

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години ще играят за 9-ото място в последния ден на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Момчетата на селекционера Венцислав Симеонов се наложиха над Япония с 3:1 (25:20, 12:25, 25:17, 25:22) в плейофен мач за 9/12-о място на Мондиала, игран днес по обед.

Така българските младежи взеха своебразен реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група и ще спорят за 9/10-ото място в крайното класиране. Съперник на България ще бъде победителят от другата двойка в тази част на схемата между Украйна и Република Корея, които играят по-късно днес. Срещата е утре (31 август) от 14,00 часа българско време.

Най-полезен за България отново бе Жасмин Величков със страхотните 24 точки (5 блока!) за победата. Капитанът Александър Къндев и Стилиан Делибосов (2 блока и 1 ас) добавиха още 11 и 10 точки за успеха.

За тима на Япония Такума Кавано (2 блока и 1 ас) и Шунта Оно (1 блок) реализираха съответно 18 и 16 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com