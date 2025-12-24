Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Алжир
  Петкович: Най-важното е да не се вторачваме в миналото

Петкович: Най-важното е да не се вторачваме в миналото

  • 24 дек 2025 | 07:30
  • 647
  • 0
Петкович: Най-важното е да не се вторачваме в миналото

Селекционерът на националния отбор на Алжир Владимир Петкович, коментира перспективите пред тима в Купата на африканските нации. Специалистът даде интервю пред официалния сайт на турнира, в което засегна представянето на отбора в последните две издания на надпреварата и очакванията за предстоящата.

"Най-важното е да не се вторачваме в миналото. Трябва да живеем в настоящето, да работим всеки ден и постепенно да ставаме по-добри. Миналото е опит, а не бреме. Необходимо е да се съсредоточим върху това, което можем да подобрим днес", каза Петкович.

"Попаднахме в интересна и много равностойна група. И трите отбора имат различен стил на игра. На последната Купа на африканските нации видяхме, че изненадите винаги са възможни. Затова ще трябва да уважаваме всеки съперник, да останем скромни, но в същото време да се гордеем с това, което сме, и да разчитаме на собствените си ценности", почерта босненецът.

"Уверен съм в силите ни. Искрено вярвам, че имаме всичко необходимо, за да преминем във втория кръг. Моята задача е да предам тази увереност на играчите и да им покажа, че заедно можем да постигнем много", добави Петкович.

