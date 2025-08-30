Популярни
  3. Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

  • 30 авг 2025 | 13:32
Оправдаха се очакванията, че Мойс Кийн ще подпише нов договор с Фиорентина. От клуба обявиха, че нападателят вече е обвързан до лятото на 2029 година. Освен това в контракта е включена нова откупна клауза, която е по-висока от досегашната 52 млн. евро, която пък изтече преди няколко седмици. Скача и заплатата на играча - до 4,5 млн. евро.

Милан и Ал-Хилал бяха кандитите за Кийн, но още преди повече от месец той е взел решение да остане при “виолетовите” от Флоренция.

Мойс Кийн има 25 гола и 5 асистенции в 46 мача за тима след трансфера си от Ювентус преди година.

