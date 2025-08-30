DBX 3: Брайън Батъл дебютира с нокаут за 56 секунди

Първият двубой на Брайън Батъл след освобождаването му от UFC вече е в историята. Батъл се изправи срещу Дерик де Фрейтас в основен мач от средна категория на събитието "Dirty Boxing 3" в петък вечер в "The Hangar at Regatta Harbour" в Маями.

30-годишният Батъл избра да не докосва ръкавици със своя опонент и двамата бойци започнаха да си разменят тежки удари. Още с първия си точен удар американецът свали де Фрейтас на земята и въпреки че ситуацията изглеждаше решена, де Фрейтас все пак продължи. Батъл го свали отново, след което де Фрейтас отказа да продължи и мачът беше прекратен само за 56 секунди.

Вижте завършека на двубоя по-долу.

Промоутърът на "Dirty Boxing", Майк Пери, не беше доволен от отказа на Де Фрейтас по време на мача, както заяви в ефир, но очевидно беше развълнуван да види как Батъл печели първата си победа в организацията.

Батъл трябваше да се състезава на UFC 319 преди няколко седмици в Чикаго срещу Нурсултон Рузибоев, но не успя да влезе в категорията, което доведе до отмяна на двубоя и последващото му освобождаване от UFC. Боецът с прякор Касапина не успя да влезе в категорията три пъти по време на престоя си в UFC, където завърши със статистика от 7 победи и 1 загуба.