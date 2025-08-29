Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Япония се справи с Тайланд и е на 1/4-финал

Япония се справи с Тайланд и е на 1/4-финал

  • 29 авг 2025 | 18:50
  • 285
  • 0
Япония се справи с Тайланд и е на 1/4-финал

Женският национален отбор на Япония продължава напред към 1/4-финалите на Световното първенство в Тайланд. Воденият от Ферхат Акбаш тим се наложи без особени проблеми над домакините от Тайланд с 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) във втората среща от 1/8-финалите на Мондиала, играна този следобед пред близо 6000 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Първи съдия на мача беше най-добрият български рефер в момента Ивайло Иванов.

Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма
Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

По този начин Япония се класира за 1/4-финалите на турнира. Там японките ще спорят с тима на Нидерландия, който по-рано днес детронира настоящия шампион Сърбия след невероятна драма с 3:2 гейма. Този 1/4-финал по програма ще бъде в сряда (3 септември) от 13,00 часа българско време.

Тайланд пък отпада от по-нататъшно участие на шампионата на планетата.

Най-резултатна за Япония стана капитанката Маю Ишикава с 14 точки (1 ас). Харуйо Шимамура (1 блок и 2 аса) и Юкико Вада добавиха още 12 и 11 точки за победата.

За домакините от Тайланд Чатчу-Он Моксри (1 блок и 1 ас) и Пимпичая Кокрам (2 блока) завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

  • 29 авг 2025 | 15:42
  • 1474
  • 0
Япония е съперникът на България в борбата за 9-12 място на Световното

Япония е съперникът на България в борбата за 9-12 място на Световното

  • 29 авг 2025 | 14:30
  • 1071
  • 0
Бленджини ще обяви тази вечер състава за Световното

Бленджини ще обяви тази вечер състава за Световното

  • 29 авг 2025 | 14:29
  • 1144
  • 3
Капитанът Христина Вучкова: Разочаровани сме, не бяхме там да срамим името си и това на България

Капитанът Христина Вучкова: Разочаровани сме, не бяхме там да срамим името си и това на България

  • 29 авг 2025 | 14:28
  • 951
  • 4
Згуров & Антов: Леко сме разочаровани, но трябва да сме доволни от това, което постигнахме

Згуров & Антов: Леко сме разочаровани, но трябва да сме доволни от това, което постигнахме

  • 29 авг 2025 | 09:02
  • 575
  • 0
Андрей Жеков: Уча младите играчи не само на волейбол, но и да са добри хора

Андрей Жеков: Уча младите играчи не само на волейбол, но и да са добри хора

  • 29 авг 2025 | 08:49
  • 901
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 46768
  • 170
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 82614
  • 108
Ботев (Враца) 0:0 Черно море

Ботев (Враца) 0:0 Черно море

  • 29 авг 2025 | 19:44
  • 2915
  • 2
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 10261
  • 6
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 13151
  • 41
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 27999
  • 49