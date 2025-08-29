Япония се справи с Тайланд и е на 1/4-финал

Женският национален отбор на Япония продължава напред към 1/4-финалите на Световното първенство в Тайланд. Воденият от Ферхат Акбаш тим се наложи без особени проблеми над домакините от Тайланд с 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) във втората среща от 1/8-финалите на Мондиала, играна този следобед пред близо 6000 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Първи съдия на мача беше най-добрият български рефер в момента Ивайло Иванов.

Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

По този начин Япония се класира за 1/4-финалите на турнира. Там японките ще спорят с тима на Нидерландия, който по-рано днес детронира настоящия шампион Сърбия след невероятна драма с 3:2 гейма. Този 1/4-финал по програма ще бъде в сряда (3 септември) от 13,00 часа българско време.

Тайланд пък отпада от по-нататъшно участие на шампионата на планетата.

Най-резултатна за Япония стана капитанката Маю Ишикава с 14 точки (1 ас). Харуйо Шимамура (1 блок и 2 аса) и Юкико Вада добавиха още 12 и 11 точки за победата.

За домакините от Тайланд Чатчу-Он Моксри (1 блок и 1 ас) и Пимпичая Кокрам (2 блока) завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com