ЛЕВСКИ КАЦА НА РОДНА ЗЕМЯ СЛЕД ЗАГУБАТА В АЛКМААР
Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

  29 авг 2025 | 15:42
Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

Волейболистките от националния отбор на Нидерландия се класираха за 1/4-финалите на Световното първенство в Тайланд след невероятна драма. Момичетата на селекционера Феликс Козловски надделяха изключително трудно и детронираха настоящия шампион Сърбия с 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11) в първия мач от 1/8-финалите на Мондиала, игран този следобед пред около 2800 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Така "лалетата" продължават напред към 1/4-финалите на шампионата на планетата. Там Нидерландия очаква победителя от втората 1/8-финална среща за деня по-късно между домакините от Тайланд и силния тим на Япония. Този 1/4-финал по програма ще бъде в сряда (3 септември) от 13,00 часа българско време.

От друга страна Сърбия не успя да защити титлите си от последните две световни първенства и отпада рано от елиминациите на турнира.

Най-полезна за Нидерландия стана капитанката на тима Ника Даалдероп с 19 точки (1 блок и 1 ас), а Елес Дамбринк добави 17 точки (1 ас) за победата.

В отсъствието на контузената звезда на Сърбия Тияна Бошкович над всички бе Александра Ужелац със страхотните 31 точки (3 аса). Ваня Иванович реализира още 24 точки, но и нейните усилия се оказаха недостатъчни за успеха.

