  България започна първото обучение за съдии по гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания

България започна първото обучение за съдии по гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания

  • 29 авг 2025 | 17:19
България започна първото обучение за съдии по гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания

Уникално обучение за сертифициране на съдии по спортна и художествена гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания започна в София, на 28 август, като част от проекта, финансиран по програмата „Социални иновации“ на Столична община. Курсът се провежда на два етапа, като втората сесия ще се реализира през следващите месеци.

Лектори са Здравко Куртев и Ирина Карчева от българска страна, както и международни експерти с богат опит в гимнастиката и адаптирания спорт.

Проектът е истинска иновация за България и за света – за първи път ще бъдат обучени специализирани съдии, които да оценяват спортисти с интелектуални затруднения. Това е новаторска крачка към равнопоставеност и по-добро включване на тези млади хора в спорта.

В същия ден се проведе и заседание на Организационния комитет за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което България ще приеме през юни 2026 г. Срещата бе ръководена от Слав Петков – председател на ФАФА, с участието на Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика, и Красимир Дунев, президент на Българската федерация по спортна гимнастика.

Организацията на шампионата се осъществява в партньорство с Магдалена Христова, която ще координира състезанията по лека атлетика. Подготовката вече е в ход и амбицията е Световното първенство в София през 2026 г. да се превърне в значимо международно спортно събитие и сцена, на която ще се срещнат талант, воля и вдъхновение.

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата
  • 27 авг 2025 | 14:27

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

  • 27 авг 2025 | 14:27
  • 764
  • 0
Николай Боев: Много трудни композиции и игра на висока скорост - това е нашият стил
  • 27 авг 2025 | 11:17

Николай Боев: Много трудни композиции и игра на висока скорост - това е нашият стил

  • 27 авг 2025 | 11:17
  • 7248
  • 2
Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми
  • 27 авг 2025 | 10:08

Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми

  • 27 авг 2025 | 10:08
  • 1010
  • 1
Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Най-вероятно ще сменим няколко от съчетанията
  • 26 авг 2025 | 20:28

Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Най-вероятно ще сменим няколко от съчетанията

  • 26 авг 2025 | 20:28
  • 14081
  • 0
Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще!
  • 26 авг 2025 | 16:58

Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще!

  • 26 авг 2025 | 16:58
  • 4438
  • 3
Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис
  • 26 авг 2025 | 16:28

Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

  • 26 авг 2025 | 16:28
  • 875
  • 0
Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу "червените"
  • 29 авг 2025 | 14:53

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 38175
  • 124
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи
  • 29 авг 2025 | 14:35

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 71343
  • 97
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит
  • 29 авг 2025 | 16:41

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 8684
  • 20
Монтана 1:0 Добруджа, домакините със сериозен пропуск за втори гол
  • 29 авг 2025 | 18:12

Монтана 1:0 Добруджа, домакините със сериозен пропуск за втори гол

  • 29 авг 2025 | 18:12
  • 2534
  • 4
Испания идва с всичките си звезди на "Васил Левски" срещу България
  • 29 авг 2025 | 12:58

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 25087
  • 41
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 40794
  • 61