Тъжна вест: Отлетя в отвъдното един от доайените на българския тенис

  • 29 авг 2025 | 16:19
  • 194
  • 0
След кратко боледуване ни напусна доайенът на треньорите и изобщо на българския тенис, заслужилият треньор Николай Николов.

Преди малко повече от месец бате Ники, както го наричаха по-младите му колеги и многобройните му възпитаници, отбеляза своята ...93-годишнина и се зарадва много на поздравленията, които получи от Управителния съвет на БФТ за своя рожден ден. За съжаление това беше вероятно и неговата последна радост на този свят, отбелязват от БФТ.

Роден на 22 юли 1932 г. в София, Николай Николов е първият випускник на специалност „Тенис" във ВИФ (сега НСА). Избира тениса, макар че има много добри изяви и в леката атлетика, ските и спортната гимнастика. През 1958 г. става отговорен секретар на Републиканската секция по тенис (сега БФТ), а две години по-късно вече е съюзен треньор, оглавява и Треньорския съвет. Пръв в България отделя особено внимание в своята работа на общо физическата подготовка в тениса, за да придобият играчите сила, издръжливост и бързина. Попива от треньорските и педагогически умения на водещите тогава тенис специалисти в България: Борислав Йорданов, Владимир Романски, Виргиния Пиперова.

На кортовете на БСФС (сега отново Софийски тенис клуб) Николов основава и детско-юношеска школа, като сам подбира за нея от училище на училище деца с подходящи физически данни. Само след година на столично първенство неговите състезатели завоюват половината първи места.

Към края на 60-те години Николай Николов спечелва конкурс за старши преподавател във ВМЕИ (сега Технически университет), изгражда много добри студентски отбори, печели с тях призови места и е ключова фигура за построяването на сегашната тенис базата на ТУ-София. Без заплащане се занимава известно време и с мъжките „ракети" на СФД „Академик", когато „асове" там са близнаците Божидар и Матей Пампулови. Той е капитан и на мъжкия ни отбор за Балканиадата през 1969 г. в Анкара, в който са именно братята Пампулови, а първа ракета е Любен Генов.

След официалното си пенсиониране, физически в много добра форма, Николай Николов продължава своята треньорска дейност в Техническия университет – София, създава там и детско-юношеска школа. По-късно е привлечен в Нов български университет (НБУ), където до преди 10-ина години преподава тенис. Няма друг в България, който до такава късна възраст да е бил активно на корта!

Опелото ще се извърши на 31 август 2025 (неделя) от 11.00 часа в храма „Свети Николай Мирликийски" в родния на Николай Николов софийски квартал Горна баня.

Поклон пред светлата му памет!

