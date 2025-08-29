Стилиян Бабачев се представи най-добре от българите на Световното по джудо в София

Стилиян Бабачев се представи най-добре от българските състезатели в третия ден на Световното първенство по джудо до 18 години в София.

Той започна с успех в категория до 73 килограма над бразилеца Жоао Габриел Моура с "ипон" в 67-ата секунда на продължението, а след това спечели също с "ипон" след малко повече от минута в допълнителното време срещу Габриел Майер от Лихтенщайн и достигна достигна до осминафиналите , където обаче загуби от канадеца Лован Льо Бри с "ипон" за 51 секунди и отпадна.

Другият българин в категорията Николаз Михалев претърпя поражение още в първия си мач с "ипон" за 1:58 минута от Мирзатай Кидирбай (Казахстан).При 81-килограмовите кадети представителите на домакините бяха елиминирани още след първите си срещи. Христо Димитров падна с "юко" от Нурадил Иманлиев (Киргизстан), а Теодор Кацарски - с "вадзари" от Ейкос Кели (Австралия).

При девойките до 57 килограма Юлиана Русинова започна с победа с "вадзари" срещу Елиана Абът (САЩ) но във втория кръг загуби от Йолина Райнхолд (Германия) с "ипон" за 2:17 минута на татамито. Андреа Стоева пак отпадна още на старта след трето предупреждение "шидо" в 43-ата секунда на продължението и в двубоя си срещу Кира Хегай (Казахстан).При 63-килограмовите кадетки българките бяха отстранени още в първия кръг. Елица Попова претърпя поражение от Айшат Алиева (Русия) след второ "вадзари" и технически "ипон" в 2:18 минута на срещата, а Йоана Алексиева падна от Ани-Ирис Хрисаки (Гърция) с "ипон" за 2:51 минути.

В последния ден на шампионата утре са категориите до 90 и над 90 килограма при кадетите и до 70 и над 70 килограма при кадетките, като за България ще се състезават Здравко Станев, Цветомир Вълков, Никола Марков, Елизабет Митева, Александра Ценова, Мария Черкелиева и Калина Йорданова.