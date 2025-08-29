Популярни
»

Гледай на живо

ЛЕВСКИ КАЦА НА РОДНА ЗЕМЯ СЛЕД ЗАГУБАТА В АЛКМААР
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Стилиян Бабачев се представи най-добре от българите на Световното по джудо в София

Стилиян Бабачев се представи най-добре от българите на Световното по джудо в София

  • 29 авг 2025 | 16:08
  • 164
  • 0
Стилиян Бабачев се представи най-добре от българите на Световното по джудо в София

Стилиян Бабачев се представи най-добре от българските състезатели в третия ден на Световното първенство по джудо до 18 години в София.

Той започна с успех в категория до 73 килограма над бразилеца Жоао Габриел Моура с "ипон" в 67-ата секунда на продължението, а след това спечели също с "ипон" след малко повече от минута в допълнителното време срещу Габриел Майер от Лихтенщайн и достигна достигна до осминафиналите , където обаче загуби от канадеца Лован Льо Бри с "ипон" за 51 секунди и отпадна.

Другият българин в категорията Николаз Михалев претърпя поражение още в първия си мач с "ипон" за 1:58 минута от Мирзатай Кидирбай (Казахстан).При 81-килограмовите кадети представителите на домакините бяха елиминирани още след първите си срещи. Христо Димитров падна с "юко" от Нурадил Иманлиев (Киргизстан), а Теодор Кацарски - с "вадзари" от Ейкос Кели (Австралия).

При девойките до 57 килограма Юлиана Русинова започна с победа с "вадзари" срещу Елиана Абът (САЩ) но във втория кръг загуби от Йолина Райнхолд (Германия) с "ипон" за 2:17 минута на татамито.   Андреа Стоева пак отпадна още на старта след трето предупреждение "шидо" в 43-ата секунда на продължението и в двубоя си срещу Кира Хегай (Казахстан).При 63-килограмовите кадетки българките бяха отстранени още в първия кръг. Елица Попова претърпя поражение от  Айшат Алиева (Русия) след второ "вадзари" и технически "ипон" в 2:18 минута на срещата, а  Йоана Алексиева падна от Ани-Ирис Хрисаки (Гърция) с "ипон" за 2:51 минути.

В последния ден на шампионата утре са категориите до 90 и над 90 килограма при кадетите и до 70 и над 70 килограма при кадетките, като за България ще се състезават Здравко Станев, Цветомир Вълков, Никола Марков, Елизабет Митева, Александра Ценова, Мария Черкелиева и Калина Йорданова.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Весела Лечева се срещна с посланика на Република Корея

Весела Лечева се срещна с посланика на Република Корея

  • 29 авг 2025 | 14:41
  • 470
  • 0
Джей Опетая иска да стане безспорен шампион в полутежка категория

Джей Опетая иска да стане безспорен шампион в полутежка категория

  • 29 авг 2025 | 14:05
  • 437
  • 0
Стърлинг разкри сериозността на контузията си след победата над Ортега

Стърлинг разкри сериозността на контузията си след победата над Ортега

  • 29 авг 2025 | 12:01
  • 702
  • 0
Обявиха дългоочакваната главна битка на UFC 322

Обявиха дългоочакваната главна битка на UFC 322

  • 29 авг 2025 | 11:06
  • 1940
  • 0
Официално откриха Световното по джудо

Официално откриха Световното по джудо

  • 28 авг 2025 | 20:02
  • 1153
  • 0
Книга за кикбокс представиха в Ахелой

Книга за кикбокс представиха в Ахелой

  • 28 авг 2025 | 19:22
  • 1028
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 24740
  • 83
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 54554
  • 80
Очаквайте на живо: Левски пристига в България след загубата от АЗ Алкмаар

Очаквайте на живо: Левски пристига в България след загубата от АЗ Алкмаар

  • 29 авг 2025 | 15:46
  • 2236
  • 4
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 21011
  • 39
Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

  • 29 авг 2025 | 13:16
  • 16399
  • 26
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 35177
  • 50