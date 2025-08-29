София осъмна с уникален стенопис, посветен на родния алпинизъм

Дисциплина, упоритост, смелост. Вяра в себе си и доверие в близките. Качества, които биха помогнали дори и в най-тежките житейски моменти да запазим устойчивост и посока. Качества, ключови и за алпинизма – суров спорт, който поставя на изпитание спортистите при всяко изкачване.

Тъкмо той вдъхновява стенописа „Упование“, който се появи на бл. 109А срещу бившия столичен хотел „Плиска“, за да припомни, че хората и природата са едно и да отдаде почит на софийските алпинисти. Проектът е на фондация Visionary в партньорство с посолството на Словения и е част от календара на фондация „София – Европейска столица на спорта“.

„Ние създаваме изкуство в публичното пространство и за нас е важно с него да окриляваме хората. Човекът е неразделна част от природата и затова често в своята работа Visionary вплитаме това като послание и усещане. Нашият екип сме любители на зимните спортове, а досега не сме посвещавали картина на високата планина и алпинизма – изхождайки от това, в разговори с нашите партньори се роди идеята за стенописа,“ споделя Деляна Ангелова, съосновател на Visionary и ръководител на проекта.

Словенското посолство припозна за близка темата за алпинизма, като представителство на страна със силно развит планински туризъм. България и Словения споделят любовта към високата планина и колаборацията показва приятелството между двете страни през художествената призма на двамата артисти – българския стенописец Венцислав Йосифов – Jermain и словенския фотограф Яка Булц.

„За мен планината винаги е била символ на величие и смиреност. Роден съм в София, а като дете прекарвах летата в полите на Рила. Оттогава заобичах да ходя в планината и съм свикнал тя винаги да е близо до мен. По-късно зимните спортове там ме срещнаха с много нови приятели и предизвикателства. И така с годините планината се превърна и в един от източниците на вдъхновение за мен като художник.

В „Упование“, основният сюжет за алпинизма като метафора на живота показва, от една страна, мощта на планината и страхопочитанието към нея, а от друга, че и в спорта, и в живота, човек трябва да умее спокойно и уверено да си проправя път напред към поставената си цел,“ – разказва Jermain за своята авторска концепция.

Венцислав Йосифов – Jermain рисува още от дете. Експериментирайки в търсене на нови начини за изразяване, през 2003 г. стига до големите мащаби и оттогава негова страст са стенописите. Главна тема в творчеството му е именно връзката на човека с природата, а метафората е един от любимите му похвати.

Яка Булц от своя страна търси ярките цветове и харесва високия контраст. Заснема градски и природни пейзажи и човешката фигура често намира своето място в тях. Има завършена магистърска степен по културни изследвания, а негови снимки са публикувани в редица международни издания като Das Magazin например. Също така е преводач и запален скиор. Той документира процеса на рисуване на стенописа и реакциите на минувачите към картината и направи своеобразен паралел между творбата и планината.

Консултант на „Упование“ пък е легендарният скиор, алпинист и дългогодишен планински и въздушен спасител Красимир Стоянов. В хода на подготовката той сподели редица истории и снимки от изминали планински приключения, които послужиха за вдъхновение на стенописа. А в началото на проекта, екипът направи изкачване до вр. Мальовица, водени от доайена, за един автентичен българо-словенски обмен в планината.

Освен с алпинизма проектът се свързва и със 130-годишнината от създаването на организираното туристическо движение в България, която се отбелязва на 25 август. Изрисуването на мащабната картина се реализира от 22 до 28 август. Официалното откриване се състоя вечерта на последния ден. Освен Венцислав Йосифов – Jermain и Яка Булц, присъстваха още Деляна Ангелова и Йоан Ценков – съоснователи на Visionary; представители на Фондация „София – Европейска столица на спорта“: Дамян Диков – изпълнителен директор и Димитър Петров – член на УС и общински съветник; г-н Матиаж Инголич – заместник-ръководител на мисията в посолството на Република Словения в България; както и кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

Включиха се и Красимир Стоянов, Радослава Ненова – съпруга на покойния алпинист Боян Петров, алпинисти и приятели на планината, както и хора от кв. „Гео Милев“. Стенопис „Упование“ е част от от календара на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и се изпълнява от Visionary в партньорство с посолството на република Словения в София.

Следващата инициатива на Visionary пък е наречена „Кръговрат на познанието“ и цели да създаде вдъхновяваща среда на живот в Студентски град. Екипът има дългосрочната визия да организира изрисуването на поредица от стенописи, посветени на познанието, както и форуми за изкуство в градската среда. Първите две мащабни картини ще са готови в средата на септември, а първият форум ще се състои в началото на октомври.