  • 29 авг 2025 | 14:41
Весела Лечева се срещна с посланика на Република Корея

Председателят на БОК Весела Лечева и заместник-председателят Слави Бинев бяха гости на посолството на Република Корея в България и посланик Донг-бе Ким.

“Успехите на Република Корея като организатор на големи спортни събития и нашите приятелски отношения бяха във фокуса на разговора ни с посланик Донг-бе Ким. Той е приятел освен на България и на българската федерация по таекуондо“, сподели Лечева след срещата.

Република Корея бе домакин на две олимпиади – Сеул 1988 и Пьонг Чанг 2018. И двете събития зададоха нови стандарти в организацията на големи състезания.

“Като спортист никога няма да забравя Олимпийските игри в Сеул 1988. Те бяха не само най-успешното състезание в историята на българския спорт, но и белязаха края на Студената война в спорта, събирайки на едно място всички най-добри атлети в света след Москва 1980 и Лос Анджелис 1984“, коментира още Лечева, която печели първия си олимпийски медал именно в Сеул.

