Джей Опетая иска да стане безспорен шампион в полутежка категория

Джей Опетая отхвърли предположенията, че обмисля преминаване в тежка категория. Той заяви, че фокусът му остава върху това да стане безспорен шампион в полутежка категория.

Джей Опетая ще защитава световната си титла на 13-и май

30-годишният австралиец е признат за най-добрия в дивизията, откакто през юли 2022 г. победи Марис Брейдис със счупена челюст и спечели титлата на IBF. Повече от три години по-късно – и след нова победа над Брейдис в реванша – той все още е далеч от обединителен мач с другите шампиони в категорията.

Опетая за битка с Усик: Да, бих се пробвал!

Мексиканецът Гилберто Рамирес - Сурдо, считан за №2 в света, победи Крис Билам-Смит през 2024 г., за да прибави титлата на WBO към тази на WBA, която вече притежаваше. След победата си над Юниел Дортикос през юни той претърпя операция на рамото, която се очаква да го извади от ринга до 2026 г. Шампионът на WBC Баду Джак се е договорил за реванш с Ноел Микаелян, а Опетая също бе задължен да се изправи срещу задължителния претендент Хюсеин Чинкара от Германия – което прави възможността за обединителен двубой през 2025 г. малко вероятна.

27-0! Нов брутален нокаут в актива на Джей Опетая

Наскоро неговите съпромоутъри Еди Хърн и Мик Франсис намекнаха, че Опетая може да премине в тежка категория. Франсис, който е и негов мениджър, също заяви пред Fox Sports Australia, че Турки Алалших иска да организира мач между Опетая и британския ветеран Дерек Чисора. Попитан дали би приел подобна идея, Опетая (който през юни нокаутира италианеца Клаудио Скуео) каза пред BoxingScene:

„Човече, аз преследвам безспорната титла. Имам време пред мен – едва на 30 съм. Искам да стана безспорен шампион в полутежка категория, а след това да премина в тежка. В момента единствената ми цел е безспорната титла. Казаха ми, че първо имам задължителна защита и планираме за ноември, но докато не видя подписани документи, всичко е само приказки. Надяваме се на това, а после Рамирес в началото на следващата година. Не разбирам защо не получаваме обединителен мач, дори и сега. WBC, Баду Джак, не разбирам защо не се бием. Искаме шампиони срещу шампиони. Всеки обединителен мач трябва да е с приоритет пред задължителен претендент. Хайде да го направим.“

Опетаия призна, че двубоят с Чинкара е сериозен тест.

„Този човек е опасен, много хитър боксьор. Ще се готвим за война, както винаги – 12 тежки рунда. След това искаме само обединителни мачове. Години наред ги преследваме. Не разбирам защо все не се случват. Но аз съм готов. Ако трябва да има търгове или други процедури, няма проблем. Искам да стана безспорен.“

Той изрази разочарование и от Рамирес, и от Джак, които според него не желаят да се бият с него, както и от Билам-Смит, който се насочва към двубой с Роман Фрес за временната титла на WBO.

„Казаха ми, че Джак и Рамирес искат нереалистични пари. Дали е вярно – не знам. Не съм говорил лично с Баду Джак, но може би трябва. Ако иска, нека се свърже с мен, защото този мач може да стане. Чух, че може да се бия с Рамирес догодина. Това е битката, която искам отдавна. Всеки обединителен двубой е добре дошъл. Нека просто да се случи.“

За Билам-Смит той добави:

„Опитах се да направя мач с него за обединение, но той избра друг път. Мислеше, че ще победи Рамирес и просто загуби време. Но той е уважавано име. Ако не мога да взема обединителен двубой, бих се бил и с него.“

Опетая също така категорично отхвърли идеята, че скоро ще премине в тежка категория:

„Не съм заинтересован. Мисията ми е да стана безспорен шампион и няма да позволя на никого да отклони вниманието ми. Винаги съм мечтал да държа всички пояси. Ако един ден отида в тежка категория, искам да остана там и да кача правилното тегло – около 102-103 кг. Но да качвам и свалям заради обединителни мачове, това не е в моя полза. Аз съм тук, за да стана безспорен. Когато го постигна, ще се бия с всеки.“

Накрая той заключи:

„Не разбирам как може тези шампиони да не искат да се бият за други световни титли. Ако целта е парите, мачът с мен е най-големият в категорията. Аз съм го виждал в съзнанието си още от дете – да държа всички колани. Ще ги взема.“