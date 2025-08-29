Бивша шампионка впечатли с визия, а после поиска снимка с Новак

В четвъртък Новак Джокович се готвеше за мача си от третия кръг на US Open срещу Камерън Нори, но намери време и за забавление. Сръбският тенисист спретна истинско шоу с Арина Сабаленка. Докато напускаше корта, той прекъсна тренировката на световната номер едно. Застана от другата страна на мрежата, прекръсти се, обърна се към публиката и каза на Арина да сервира. Първият ѝ опит беше неточен, а при втория го уцели в крака. Двамата се засмяха, поздравиха се, след което всеки продължи със своите задължения. Преди това обаче Джокович се срещна с още една шампионка от Големия шлем.

When you put Aryna Sabalenka and Novak Djokovic on the same court… this is what you get 😭😭😭



pic.twitter.com/JtCvENOnQK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025

По време на тренировката му на трибуните беше Слоун Стивънс, която вдигна трофея на US Open през 2017 година. Американката се появи в оранжева рокля и привлече вниманието със стила си – както сред присъстващите фенове, така и в социалните мрежи. Новак размени няколко думи с бившата номер три в света, след което двамата се снимаха.

Yesterday I thought yellow was my color… today orange proved me wrong 🍊🔥 @usopen pic.twitter.com/VMfQGXFI4C — sloanestephens (@SloaneStephens) August 28, 2025

Припомняме, че сърбинът продължава похода си към 25-а титла от Големия шлем в нощта на петък срещу събота, в 2 часа след полунощ българско време.