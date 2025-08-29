Популярни
  • 29 авг 2025 | 10:11
Симон-Антони Иванов съди Международната агенция за честност и почтеност в тениса

Българският състезател Симон-Антони Иванов съди Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIА) във връзка решението на организацията да му наложи 5-годишно наказание, в следствие на което правата му бяха спрени и от Българската федерация по тенис.

Иванов, който е национален шампион на открито през 2024 година, твърди, че ITIA е частна структура и няма юрисдикция в България и Европейския съюз, което "е потвърдено с Решение на Съда на ЕС от 01.08.2025 г. по дело C-600/23 RFC Seraing, според което актовете на CAS/ITIA са подчинени на пълен съдебен контрол от националните съдилища на държавите-членки и не могат да бъдат самостоятелно валидни".  

Той също така информира, че вече е завел гражданско дело пред Варненски районен съд (гр. д. №20124/2025), където актовете на ITIA са представени като доказателства за престъпна дейност. Подал е и национална наказателна жалба (чл. 321 НК – преписка №5008/25), както и паралелни наказателни преписки в Гърция и Сърбия срещу агенцията за участие в транснационална организирана престъпна група и незаконна обработка на лични данни.

„Към момента актовете на ITIA са предмет на висящо съдебно производство пред Варненски районен съд (гр. д. №20124/2025) и на наказателни преписки в България, Гърция и Сърбия. Съгласно решение на Съда на ЕС (C-600/23), актовете на ITIA нямат самостоятелна юрисдикция в рамките на ЕС“, пише още Симон-Антони Иванов до медиите.

