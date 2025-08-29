Популярни
  3. Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 1411
  • 3
Бранителят Димо Кръстев, който само допреди няколко дни тренираше с Левски, беше преотстъпен от Фиорентина на третодивизионния италиански Сиракуза Калчо. Любопитен е и начинът, по който беше подписан договора. Това се случи на живо по време на предаването Sky Calciomercato L'Originale, където в студиото беше и Валери Божинов. Целият момент е исторически, тъй като за първи път досега в Италия се подписва договор по време на живо предаване.

В своята кариера 22-годишният Кръстев, който е собственост на Фиорентина, е играл още за отборите на Тернана в Серия А и Катандзаро и Фералпизало в Серия Б. Българският футболист претърпя тежка контузия през миналия сезон и в началото на този получи позволение от “виолетовите” да тренира с Левски. Въпреки че потенциален трансфер не стоеше на дневен ред, “сините” са харесали качествата на Кръстев, но са готови да се включат в битката за подписа му само, ако той стане свободен агент.

22-годишният футболист има договор с Фиорентина до лятото на 2027 година.

