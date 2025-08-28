Популярни
Росица Денчева достигна до финала на двойки на турнира във Вербие

  • 28 авг 2025 | 21:48
  • 238
  • 0
Росица Денчева достигна до финала на двойки на турнира във Вербие

Националката на България Росица Денчева и нейната партньорка Моника Станкевич се класираха за финала на двойки на турнира в швейцарския град Вербие с награден фонд от 30 000 щатски долара. В полуфиналите българката и полякинята се наложиха с 3:6, 6:2, 10:4 над Тифани Льометър от Франция и Тина Смит от Австралия.

Денчева и Станкевич загубиха първия сет, след като позволиха на поставените под номер 2 Льометър и Смит да вземат четири последователни гейма в края му, но в остатъка от двубоя българката и полякинята не оставиха съмнение, че са по-добрата двойка на корта. По този начин те взеха и реванш от Льометър и Смит за загубения финал през миналата седмица отново във Вербие.

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки във Вербие
Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки във Вербие

Във финала Денчева и Станкевич очакват победилите от втория полуфинал. В него съперници са поставените под номер 1 Валентини Граматикопулу от Гърция и Диана Марцинкевича от Латвия и номер 3 Мари Фогт и Ева Мари Ворачек, и двете от Германия. 

По-рано днес Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл след успех с 6:2, 7:6(5) над белгийката Лиса Клейс във втория кръг. За място на полуфиналите Денчева ще играе отново с Тифани Льометър.

