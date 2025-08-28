Росица Денчева достигна до финала на двойки на турнира във Вербие

Националката на България Росица Денчева и нейната партньорка Моника Станкевич се класираха за финала на двойки на турнира в швейцарския град Вербие с награден фонд от 30 000 щатски долара. В полуфиналите българката и полякинята се наложиха с 3:6, 6:2, 10:4 над Тифани Льометър от Франция и Тина Смит от Австралия.

Денчева и Станкевич загубиха първия сет, след като позволиха на поставените под номер 2 Льометър и Смит да вземат четири последователни гейма в края му, но в остатъка от двубоя българката и полякинята не оставиха съмнение, че са по-добрата двойка на корта. По този начин те взеха и реванш от Льометър и Смит за загубения финал през миналата седмица отново във Вербие.

Във финала Денчева и Станкевич очакват победилите от втория полуфинал. В него съперници са поставените под номер 1 Валентини Граматикопулу от Гърция и Диана Марцинкевича от Латвия и номер 3 Мари Фогт и Ева Мари Ворачек, и двете от Германия.

По-рано днес Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл след успех с 6:2, 7:6(5) над белгийката Лиса Клейс във втория кръг. За място на полуфиналите Денчева ще играе отново с Тифани Льометър.