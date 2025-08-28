Тежки спаринги определиха състава ни за европейското в Чехия

Десет боксьори ще защитават честта на България на предстоящото Европейско първенство за младежи и девойки в Острава, Чехия. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 30 септември до 9 октомври.

Съставът на националните ни отбори бе определен след провеждането на серия от тежки спаринги на базата в „Дианабад“. Треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов отсяха най-добрите във възрастта, които ще се готвят целенасочено в следващия месец по пътя към шампионата.

Участие в Острава ще вземат многократни медалисти от европейски и световни първенства за юноши, девойки и младежи. Всеки от тях е готов да се качи на почетната стълбичка, като през следващия месец ще има възможност да надгради уменията си на лагера на националния отбор.

Състав за Европейското

Младежи: Янко Илиев (55 кг), Ангел Димитров (60 кг), Владимир Давидов (65 кг), Джан Фикрет (70 кг), Сами Халил (75 кг), Николай Иванов (85 кг), Роселин Бачевски (90 кг), Стоян Петров (+90 кг)

Девойки: Христеа Нинова (54 кг), Милена Николова (57 кг)