България остана без диагонал до края на Мондиал 2025

Георги Бъчваров ще пропусне останалите три мача на България на Световното първенство за мъже под 21 години в Китай.

Националът ни получи мускулна травма при загубата с 0:3 от САЩ на осминафинала. Лекарският щаб препоръча почивка на Бъчваров. България ще играе утре срещу Казахстан от 6 часа сутринта.

България U21 ще продължи битката за 9-ото място на Световното в Китай

Мачът е за разпределение на местата между 9-о и 16-о.

Ако победим, ще играем с победителят от двубоя Аржентина – Япония. Ако не, ще се срещнем със загубилия в битка за 13-16-о място.