  3. България U21 ще продължи битката за 9-ото място на Световното в Китай

България U21 ще продължи битката за 9-ото място на Световното в Китай

  • 27 авг 2025 | 07:41
  • 186
  • 0

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години ще продължи да играе за 9/16-ото място на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Момчетата на селекционера Венцислав Симеонов отстъпиха на САЩ с 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) в мач от 1/8-финалите на Мондиала, игран рано тази сутрин.

Така българските младежи ще продължат да играят във втората осмица на турнира за разпределение на местата от 9-ото до 16-ото. В първата си среща от тази част на схемата България ще срещне Казахстан, който загуби от Франция също с 0:3 гейма на 1/8-финалите. Двубоят ще бъде в петък (20 август) като по-късно ще бъде обявен точния му начален час.

Най-резултатни за България станаха Стилиан Делибосов (2 аса) и Николай Иванов (1 блок) със скромните 9 и 8 точки.

За тима на САЩ Шон Кели реализира 13 точки (2 блока), а Джаксън Крист добави още 10 точки (1 блок и 2 аса) за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com

