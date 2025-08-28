Про спорт и Левски триумфираха с титлите на Държавното отборно до 16 г.

ТК „Про спорт"-1, гр.София при юношите и ТК „Левски", гр.София при девойките спечелиха титлите на Държавно отборно първенство по тенис до 16 годишна възраст в Пазарджик. Надпреварата от календара на БФТенис беше организирана от ТК "Фаворит" и се проведе на база ,,Писковец".

Във финала при юношите ТК „Про спорт" - 1, гр.София спечели с 2:0 победи срещу ТК „Про спорт" - 2, гр.София.

Адриан Христов – Александър Ибришимов 6:1, 6:2

Никола Павлов – Мартин Тодоров 6:4, 6:4

В мач за третото място ТК „Асеновград", гр.Асеновград се наложи с 2:0 победи над ТК „Хасково 2015", гр.Хасково.

Борис Борисов – Кристиян Стефанов 4:2, 4:1

Димитър Станков – Руси Георгиев 4:2, 4:2

Във финала при девойките ТК „Левски", гр.София спечели с 2:0 победи срещу ТК „Добротица", гр. Добрич.

Александра Момчилова – Ренета Дженкова 6:3, 6:0

Виктория Врачанска – Ема Куртева 5:7, 6:3, 6:1

В мач за третото място ТК „15:40", гр.София се наложи с 2:1 победи над ТК „Кристи", гр.Дряново.

Мария Чалъкова – Радост Петкова 4:2, 4:0

Рая Костова – Моника Кумар 1:4, 5:3, 5-10

Мария Чалъкова/Рая Костова – Радост Петкова/Моника Кумар 1:4, 4:0, 10-7

Турнирен директор на състезанието беше Камен Георгиев, а главен съдия Диди Стоилова.