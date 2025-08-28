Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Каква невероятна волейболна драма! Полша излъга Германия с тайбрек и избегна 1/8-финал срещу Италия

  • 28 авг 2025 | 11:27
  • 333
  • 0

Невероятна волейболна драма се разигра в последната среща от груповата фаза на Световното първенство за жени в Тайланд.

Волейболистките на Полша, които са №3 в световната ранглиста, се справиха много трудно, но заслужено победиха Германия с 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17) пред 3217 зрители в Пукет в последния мач от Група G.

Първи съдия на двубоя бе Ивайло Иванов.

Двубоят бе от изключителна важност и за двата отбора.

Победителят в Група G щеше да избегне сблъсък на 1/8-финалите с най-силния отбор в света в момента - олимпийският шампион и победител в Лигата на нациите през 2025 година - Италия.

Германките, водени от Джулио Броколи, поведоха с 2:1 гейма и стигнаха до мачбол в четвъртата част. “Дружина полска” обаче успя да спечели драматично четвъртата част с 28:26.

В решаващият тайбрек страхотни изяви за възпитаничките на Стефано Лаварини имаше резервата Паулина Дамаске, която се отличи със страхотни блокади, а освен това заби ас, с който донесе победната точка в мача.

Магдалена Стисяк заби 26 точки (3 блока) за успеха на Полша.

Мартина Лукашик добави още 15 точки (1 ас, 1 блок).

Капитанът Агниешка Корнелюк се отчете с 13 точки (2 аса, 4 блока).

Златната резерва Паулина Дамаске, който се появи в игра четвъртата част, реализира 6 точки (1 ас, 2 блока).

Лина Алсмайер бе най-резултатна за Германия с 19 точки (1 ас, 1 блок).

Емилия Веске добави 16 точки (1 ас, 1 блок).

Камила Вайцел записа 15 точки (1 ас, 4 блока).

Така в събота на 30 август Германия излиза срещу Италия от 13:00 часа в 1/8-финална среща.

Италия се справи с Белгия и записа трета поредна победа на Мондиал 2025
Италия се справи с Белгия и записа трета поредна победа на Мондиал 2025

Малко по-късно в 16:30 часа Полша среща Белгия в 1/8-финал №2.

