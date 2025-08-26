Италия се справи с Белгия и записа трета поредна победа на Мондиал 2025

Олимпийските шампионки от Париж 2024 и победителките във Волейболната лига на нациите от 2025 година от Италия записаха 32-ра поредна победа.
“Скуадра адзура” надигра Белгия с 3:1 (25:16, 25:16, 21:25, 25:18) в битката за първото място в Група В на Световното първенство за жени в Тайланд.
Успехът бе трети пореден за “адзурите” на Мондиал 2025.
Ивайло Иванов бе втори рефер на двубоя между олимпийските шампионки и белгийките.
Звездата на Италия Паола Егону заби 28 точки (1 ас, 4 блока).
Стела Нервини добави 14 точки (2 блока).
Сара Фаар се отличи с 11 точки (1 ас, 1 блок).
Паулине Мартин реализира 15 точки (1 блок) за Белгия.
Звездата Брит Ерботс също записа 15 точки (1 ас).
Така Италия и Белгия продължават напред на Мондиал 2025.