  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. БФ Борба възстанови 314 570,05 лeва на Министерството заради злоупотреби на предишното ръководство

БФ Борба възстанови 314 570,05 лeва на Министерството заради злоупотреби на предишното ръководство

  • 28 авг 2025 | 09:35
  • 368
  • 0
БФ Борба възстанови 314 570,05 лeва на Министерството заради злоупотреби на предишното ръководство

Българската федерация по борба изплати на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев.

Проверката бе извършена от Министерството на младежта и спорта за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 г.   В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева.

