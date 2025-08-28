Разговор с Надал вдъхновил Иван Иванов преди "Уимбълдън"

Българският тенис талант Иван Иванов е имал разговор с Рафаел Надал преди юношеския "Уимбълдън". 16-годишният Иван триумфира на тревата в Лондон и стана номер 1 в света при юношите. Неговият треньор в академията на Рафа Жереми Пезан разказа за какво са си говорили преди големия успех.

"Преди "Уимбълдън" имахме среща в неговия офис с Иван. Говорихме за образованието му. Не за тенис, а за училище. По отношение на тениса Рафа харесва Иван и му помага. Но ние искаме Иван да бъде добър в училище. Той е добър ученик, когато поиска. Понякога иска, понякога не иска. Мисля, че това му помогна да разбере колко е важно да бъде концентриран върху определена цел.

Рафа му говори за образованието и го сравни със себе си. Каза му: "Аз бях в твоето положение, Бях малко по-добър от теб на тази възраст, на 16-17 вече бях в топ 100 при мъжете. Но имах същия проблем с училището. Не играх на "Ролан Гарос" при юношите, защото трябваше да завърша училище. Само да знаеш, че “Уимбълдън” или “Ролан Гарос” не са най-важните. Най-важно е да си с ясно съзнание относно това, което правиш. Това не означава само да печелиш мачове. Това означава и да си наясно какво правиш извън корта. И ще бъдеш много по-добър играч, ако имаш стабилност и постоянство в живота", разказа Пезан пред Sportal.bg.

"Това беше посланието на Рафа. Мисля, че това накара Иван да се замисли и му помогна да бъде малко по-концентриран за "Уимбълдън" и се получи. Разбира се, той би послушал повече съвети, идващи от Рафа, в сравнение с моите или от някой друг. Но това е нормално, защото това е Рафа. Всички му казват да бъде по-концентриран. Той трябва да разбере колко е важно това. В края на деня той е човекът с ракетата. Никой друг", допълни той.