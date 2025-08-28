Треньорът на Иван Иванов за пътя му до номер 1 в света и прехода към мъжкия тенис

Иван Иванов направи огромен прогрес от началото на година. 16-годишният талант спечели "Уимбълдън" при юношите през юли и стана номер 1 в света в тази възрастова група. По-рано през сезона той стигна и до първа титла при мъжете, като спечели турнир с награден фонд 15 000 долара в Унгария. Последните седмици Иван игра на три турнира на по-високо ниво - от сериите “Чалънджър”, където отпадна в първия кръг, но изигра някои оспорвани сетове срещу много по-опитни съперници. Следващата седмица той ще участва US Open при юношите.

Треньорът на Иванов в академията на Рафаел Надал Жереми Пезан разказа пред Sportal.bg как се развива българина и какво му е нужно, за да направи прехода към мъжкия тенис. Французинът, който работи с Иван от пристигането на таланта в академията, сподели и каква е ролята на Надал за развитието на младите таланти в академията.

“Развитието му е много добро. Иван е играч, който, когато е на върха на възможностите си, играе много добре. Той е състезател, има тази борбеност вътре в него. Когато усеща това, той е много опасен. Последните няколко години бяха трудни, особено миналата година, тъй като имаше контузия и не игра около шест месеца.

За него психологически беше трудно. Когато си млад, само на 15 години, чувстваш, че си недосегаем. И когато имаш първата сериозна контузия, проблемът е, че психологически се сриваш много бързо. Трудно е да градиш самочувствие, но да го загубиш е лесно. Това се случи с Иван. Преди две години той беше много уверен, след като спечели някои турнири при юношите, беше равностоен на много добри играчи, при мъжете също имаше някои добри мачове. След това дойде контузията, по време на Откритото първенство на Австраля през 2024 г. - първият турнир от Големия шлем (юноши), на който участва", разказа Пезан.

“След това се завърна миналото лято и веднага започна да играе добре. Стигна до финала на турнира в София, финал на J300 при юношите. Той си каза: "Аз мога да направя това след дълго отсъствие, така че вярвам, че мога да бъда професионален тенисист. Нямам нужда да играя при юношите повече". Това е грешката, защото той искаше да играе повече при мъжете. Заведох го на някои Фючърси. Той започна да губи мачове. На някои турнири загуби в първи кръг или в квалификациите. Мина някои квалификации, но не постигаше повече от една победа в основната схема.

Той си мислеше: "Играх на един финал, би трябвало да го правя по-често". Но не. Защото още си юноша. Нямаш търпението да направиш нещата по правилния начин. Това беше най-важната ни работа. За Иван да приеме, че не е чак толкова добър в момента, че не е професионалист на това ниво и не е достатъчно зрял, за да се състезава с тези играчи.

Така че трябваше да направим стъпка назад. Той да приеме да играе квалификации при юношите. Заведох го в Южна Америка през февруари. Той въобще не искаше да ходи. Преди това игра на Фючърси в академията, където печелеше по един мач и губеше във втори кръг. Не успяваше да задържи нивото за по-дълъг период от време. Тренираше добре, но не успяваше да поддържа нивото, защото в неговото съзнание той беше сигурен, че е на това ниво, но не успяваше да го покаже по време на мачовете. Тъй като е нетърпелив. Той е млад, иска да печели всичко и си мисли, че има само един начин да побеждаваш, а това не е така. Трябва да намериш начин да победиш един играч и друг начин срещу друг съперник. Да имаш своята идентичност, но да я контролираш, а не да си извън контрол на корта. Това беше неговата грешка”, продължи френският треньор.

“Не знаех дали иска да играе отново при юношите, защото в началото на годината беше някъде 220-ти в света. И си казваш - дали да отидем там или да продължим да играем тези турнири при мъжете. Накрая аз реших да отидем на три юношески турнира през февруари в Южна Америка, а Иван не обича да пътува.

На първия турнир той постигна много добра победа срещу поставения под номер 1 в два сета. Преди четвъртфинала не беше добре, имаше хранително натравяне. И се отказа. Но си помислих - ок, той можеше да спечели този турнир със сигурност. Следващата седмица трябваше да играем квалификации. Постигна три победи и влизаме в основната схема. Там победи някои добри тенисисти, постигна добри победи и стигна до финала. На финала водеше, но вътрешните му демони излязоха наяве в третия сет и загуби. Но ок - четвъртфинал и финал. Той е приел предизвикателството. Отиваме следващата седмица на J500, най-големият турнир. Той не искаше да играе там, а вече да се прибира. Но стигна до четвъртфиналите. Върна се в топ 100, топ 80, при юношите. Добре е, но за нивото на Иван не е достатъчно добре.

След това имаше някои трудни моменти, трябваше да променим някои неща и той пътува известно време с друг треньор. С Оскар, който много ми помогна за развитието на Иван. В този период спечели турнир във Франция. Победи добри играчи, спечели финала лесно - 6:2, 6:2. Придоби ново самочувствие, тъй като спечели титла. Това беше първият му спечелен турнир от две години. Преди това игра няколко финала, но ги загуби. Казваше: "Винаги губя на финала, не знам какво да правя". След тази титла увереността му беше различна.

След това се върна в академията. Класира за "Ролан Гарос", за турнирите, които искаме. Вече беше в топ 30 при юношите. Отидохме на турнир при мъжете в Унгария и го спечели. Много увереност. Първа титла при мъжете. Самочувствието му е високо. След това бяхме в Милано на силен турнир за юноши. Загуби финала, но беше играл всеки ден 15 поредни дни. Загуби от Якопо Васими в три сета, а той тогава беше номер 2 в света. Много добре, отлично.

Беше в топ 15 преди "Ролан Гарос". В Париж изигра много добър турнир. Имаше труден жребий, постигна победи над добри тенисисти. Четири победи преди полуфинала, на който не игра добре. Полуфинал и вече е в топ 10 - шести в света. Последва Рьохамптън - пак полуфинал точно преди “Уимбълдън”.

За "Уимбълдън" беше готов, защото играеше добре, имаше увереност. Освен това кортовете са по-бързи от “Ролан Гарос”, а неговият стил е да бъде агресивен играч. Той харесва точките да са по-кратки. Това е идеята. В Лондон самочувствието беше много високо след титлата при мъжете и успехите при юношите преди това. Искаш да спечелиш такъв голям турнир, това беше целта. И той го направи.

За пет месеца Иван мина от номер 200 до номер 1 в света, защото вътрешно вярва, че е най-добрият. Не го казва, но вярва и го показва. Той е голям състeзател. И така се подобри стъпка по стъпка, приемайки, че не е недосегаем. Прие освен това, че някои неща не можеш да контролираш и трябва да се концентрираш върху това, което зависи от теб.

Най-голямата разлика между Иван и професионалистите е, че те знаят това и го правят всеки ден. Иван все още е млад. Следващата стъпка е да приеме това и да го прави на по-високо ниво за дълъг период от време. Не само по време на някои моменти от мача, да не се оплаква. Да приемеш, че и другите може да играят добре. Да приемеш, че не си най-добрият на това ниво. Вече не си при юношите, а при професионалистите, а там не си най-добрият. Да приемеш, че ще ще губиш мачове. При юношите си на върха, но при професионалистите имаш да извървиш дълъг път и стъпка по стъпка да вървиш.

Според мен най-трудното е да приеме, че ще губи. Защото ще губиш мачове. Има двама-трима играчи, които печелят повечето време. Останалите губят мачове всяка седмица. Иван трябва малко повече да възприеме това. Но той се справя добре.

Жереми Пезан разказа и малко повече за структурата в академията на Рафаел Надал: Аз съм в академията от седем години - от лятото на 2017 г., а академията стартира през 2016 г., така че съм почти от началото. Преди това работих в клубове във Франция, но не на такова ниво. Постепенно се развивах в академията, работих с добри играчи, постигнахме добри резултати. В момента отговарям за група елит. Сега малко нещата се променят, защото част от тях стават професионалисти, други отиват в колеж. Беше много добра група, защото започнахме - нямаше участник на Голям шлем, сега всички са участвали. Иван е първият номер 1, с който работих. Много добро постижение за него, както и за мен като треньор.

Аз отговарям за Иван от началото. Работя с него, откакто пристигна на 12 години. Аз съм водещият треньор на група елит, така че автоматично той работи с мен. Той предпочита да работи с мен и между нас се изгради връзка. Но аз работя и с други тенисисти. Най-трудното в академията, е че трябва да деля графика си около всички играчи и да отделям внимание на всички, доколкото мога. Но работим с още един треньор и главния треньор - в началото беше Габриел Урпи, Когато аз нямах възможност, той беше с Иван. Сега Густаво Маркачио е главен треньор. Той е с него, когато аз не съм. Но сега, когато Иван е на това ниво, аз съм все по-често с него, пътувам постоянно с него, 80% от турнирите. И за тренировките е така.

На тази възраст е важно, защото имат нужда от някой, към когото да се обръщат. Някой, който го познава, и може да му помогне да се развива като играч и като човек. Аз му казвам истината. Ако не играе добре, му го казвам. Аз съм много строг понякога и за него понякога е трудно, но засега работим доста добре. Не можем да се оплачем. Аз имам помощта на главния треньор, фитнес треньор, психолог. Така че е отборна работа. Опитваме се да го насочим по правилния път заедно с родителите му, баща му и агентите му. Засега нещата се развиват добре и се надяваме да продължи така”.

Относно какво може да подобри в играта си Иван, треньорът сподели: “Всичко може да подобри. Най-важните неща, които трябва да подобри, са ясни. Със сигурност това е сервисът, бекхендът, трябва да използва по-добре форхендът, трябва да играе по-разнообразно, трябва да използва по-добре късата топка. Трябва да отива по-често към мрежата, но трябва и волетата му да са по-добри. Трябва да е много по-добър при движението по корта, трябва да се движи повече, трябва да е по-силен. Той може да подобри всичко, но това е хубаво, защото с това, което има, той вече е много добър. Но не е достатъчно добър, за да бъде топ играч при мъжете. За това е много хубаво, че има много неща, върху които можем да работим”.

Треньорът на Иван говори и за ролята на Рафаел Надал в академията и разказа за интересен разговор, който легендата е провал с младия българин преди “Уимбълдън”.

“От миналата година, след като се отказа, Рафа по-често е в академията. Когато играеше, тренираше по-често с играчите. Сега не го прави, но идва да ги гледа как тренират, дава съвети.

Преди “Уимбълдън” имахме среща в неговия офис с Иван. Говорихме за образованието му. Не за тенис, а за училище. По отношение на тениса Рафа харесва Иван и му помага. Но ние искаме Иван да бъде добър в училище. Той е добър ученик, когато поиска. Понякога иска, понякога не иска. Мисля, че това му помогна да разбере колко е важно да бъде концентриран върху определена цел. Рафа му говори за образованието и го сравни със себе си. Каза му: "Аз бях в твоето положение, Бях малко по-добър от теб на тази възраст, на 16-17 вече бях в топ 100 при мъжете. Но имах същия проблем с училището. Не играх на "Ролан Гарос" при юношите, защото трябваше да завърша училище. Само да знаеш, че “Уимбълдън” или “Ролан Гарос” не са най-важните. Най-важно е да си с ясно съзнание относно това, което правиш. Това не означава само да печелиш мачове. Това означава и да си наясно какво правиш извън корта. И ще бъдеш много по-добър играч, ако имаш стабилност и постоянство в живота".

Това беше посланието на Рафа. Мисля, че това накара Иван да се замисли и му помогна да бъде малко по-концентриран за "Уимбълдън" и се получи. Разбира се, той би послушал повече съвети, идващи от Рафа, в сравнение с моите или от някой друг. Но това е нормално, защото това е Рафа. Всички му казват да бъде по-концентриран. Той трябва да разбере колко е важно това. В края на деня той е човекът с ракетата. Никой друг".

Иван ходи в училище, което е част от академията на Рафаел Надал в Майорка. Именно на испанския остров прекрва голяма част от годината, когато не пътува по турнири. Сега му предстои US Open при юношите, а след това участие за България в "Купа Дейвис". След това отново ще се върне в Испания, където ще тренира три седмици и ще участва в един турнир с награден фонд 15 000 на твърди кортове. През октомври Иванов ще играе на Мастърса за юноши в Ченду, Китай, което най-вероятно ще е последният му турнир за юноши.

"След тази година ще спрем да играем турнири при юношите. След като стана номер 1 и спечели титла от Големия шлем, мисля, че е важно да вървим към прехода към мъжете и професионални. Следващата година това ще бъде целта", обясни Пезан.