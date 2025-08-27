Популярни
  Инж. Петър Георгиев отвори вратите на своята фабрика за националите

Инж. Петър Георгиев отвори вратите на своята фабрика за националите

Собственикът на спортната база "Арена Самелион" и домакин на националните отбори - инж. Петър Георгиев, организира среща с "трикольорите" преди заминаването им за Световното първенство по волейбол във Филипините. Целта на визитата беше да пожелае успех на тима и да го запознае с дейността на своята компания.

Георгиев представи Самел - високотехнологична фабрика с иновативни, патентовани изделия, предназначени основно за чуждестранни пазари. Освен производствените мощности, на територията й се намират още развъдници за пъстърва и шаран, оранжерии и кравеферма.

"За първи път виждам спортисти, които тренират с такава отдаденост, както и щаб на толкова високо ниво. Следя всичките ви мачове и вярвам, че ще постигнете добър резултат на Световното първенство. Стискаме ви палци и искам да знаете, че винаги сте добре дошли в нашата спортна база", заяви Георгиев.

Капитанът на националния отбор, Алекс Грозданов, благодари от името на целия състав за отличните условия и специалното отношение на екипа:

"Били сме на много места, но тук наистина намерихме нещо, което рядко се вижда - дори и по света. Благодарим за подкрепата и се надяваме да се подготвяме тук и догодина."

