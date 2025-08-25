Берое преотстъпи трима на Дунав за новия сезон

Волейболният Берое 2016 (Стара Загора) преотстъпи трима свои състезатели на Дунав (Русе) за новия сезон в efbet Супер Волей. Екипът на тима от Русе за сезон 2025/26 ще облекат младите надежди и носители на първата историческа шампионска титла за Стара Загора за младежи до 20 години - Габриел Руменов – диагонал, Огнян Христов – посрещач, и Нико Инджелиев – разпределител.

През изминалия сезон двама от тях спечелиха индивидуални награди на Държавните финали за младежи до 20 години, като Габриел Руменов бе отличен за Най-полезен състезател (MVP), а Огнян Христов спечели приза за Най-добър изпълнител на начален удар. На практика високият 203 сантиметра Огнян Христов се завръща в родния си град, след като премина в школата на Берое 2016 през 2023-а година, а през изминалия сезон бе включен и в мъжкия тим на старозагорци.

"Тримата състезатели са млади и перспективни, но имат нужда да играят за да се развиват. За новия сезон при нас обаче това няма как да се случи. Затова ги преотстъпваме за един сезон в Русе да натрупат игрови опит и да разчитаме на тях в бъдеще", коментира за BGvolleyball.com президентът на Берое Живко Желев.

