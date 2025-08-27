Киплимо без конкуренция в Буенос Айрес

Световният рекордьор в полумаратона Джейкъб Киплимо от Уганда спечели убедително надпреварата „21К де Буенос Айрес“ – състезание от сериите на Световната атлетика, което се проведе в аржентинската столица.

Двукратният световен шампион по крос-кънтри постигна рекорд на трасето от 58:29, докато при жените триумфира кенийката Вероника Лолео с време 1:06:58.

Състезанието при мъжете се проведе при ветровито време и температура от около 8°C, като групата стартира с темпо от 2:44 мин/км. Първите 5 км бяха изминати за 13:42, като Киплимо и кениецът Емануел Уафула следваха плътно пейсмейкъра. Около 19-ата минута Киплимо и Уафула изпревариха водача, но кениецът успя да поддържа темпото на Киплимо само още няколко километра.

След като натрупа ясна преднина на 9-ия километър, Киплимо премина през 10-ия километър за 27:25, с девет секунди пред Уафула. Пейсмейкърът Берекет Нега Батебо регистрира 27:59 на 10 км, водейки кенийското трио Винсент Нямонго Нягео, Айзък Кипкемой и Соломон Кируа, както и етиопеца Сейфу Тура (28:14).

Киплимо поддържаше безмилостното си темпо и измина следващите 5 км за 13:38, достигайки 15-ия километър за 41:03. В този момент бронзовият медалист от Олимпиадата през 2021 г. вече имаше 55-секундна преднина пред Уафула.

Въпреки предизвикателния вятър във финалните метри, Киплимо успя да подобри рекорда на трасето с 36 секунди, печелейки с време 58:29. Уафула, чието темпо спадна, беше настигнат от преследвачите си малко повече от километър преди финала. Тура надделя в спринта срещу Нямонго, като и двамата атлети завършиха под 60 минути.

Киплимо, който държи три от петте най-бързи времена в историята на тази дистанция, начело със световния си рекорд от 56:42, поставен през февруари в Барселона, коментира:

"Чувствах се страхотно през цялото време, но вятърът ми повлия. Основната ми цел днес беше просто да се насладя на изживяването и го направих. Като фен на Лионел Меси, нямах търпение да дойда в Буенос Айрес. Подготовката ми за маратона в Чикаго върви много добре. Чух, че там ще има темпо за световен рекорд; планирам да бягам по-консервативно, но бих искал накрая да съм близо до световния рекорд.“

В състезанието при жените бронзовата медалистка от Световното първенство по полумаратон Катрин Амананголе, сънародничката ѝ Вероника Лолео и етиопката Фтау Зерай преминаха първите 5 км с бързо темпо от 15:17, но скоростта спадна преди 10-ия километър, достигнат за 31:18.

Лолео удържа победата с 1:06:58 пред Зерай (1:07:07) и Амананголе.