Диа Евтимова се класира убедително за втория кръг в Анкара

Българката Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Анкара (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Евтимова спечели убедително срещу 18-годишната тийнейджърка Изабела Сетиней (Австлралия) с 6:4, 6:0 за 67 минути.

38-годишната българка прекъсна серия от 11 поредни загуби поединично във веригата на Международната федерация по тенис ITF. Последната й победа в състезание от подобен ранг беше в Куршумлийска Баня (Сърбия) преди почти година.

За място на четвъртфиналите тя ще играе срещу поставената под номер 2 Елена Яшина (Русия).