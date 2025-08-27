Популярни
Диа Евтимова се класира убедително за втория кръг в Анкара

  • 27 авг 2025 | 16:51
Българката Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Анкара (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Евтимова спечели убедително срещу 18-годишната тийнейджърка Изабела Сетиней (Австлралия) с 6:4, 6:0 за 67 минути.  

38-годишната българка прекъсна серия от 11 поредни загуби поединично във веригата на Международната федерация по тенис ITF. Последната й победа в състезание от подобен ранг беше в Куршумлийска Баня (Сърбия) преди почти година.

За място на четвъртфиналите тя ще играе срещу поставената под номер  2 Елена Яшина (Русия).

