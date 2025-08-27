Популярни
Черно море обяви трансфера на младежки национал

  • 27 авг 2025 | 16:01
  • 670
  • 0

Отборът на Черно море (Варна) официално обяви трансфера на младежкия национал Томислав Русев, за който първи съобщи преди броени дни президента на ВК Люлин Деян Нинов в предаването на Sportal.bg - Block Out.

Ето къде ще играят най-добрите волейболисти на ВК Люлин през следващия сезон

208-сантиметровият централен блокировач е от школата на Люлин, като досега е играл в Левски София, Пирин (Разлог) и в елита на Гърция с екипите на Милон и Пегасос. 20-годишният волейболист е част от селекцията на България до 21 години, които в момента играят на Световното първенство в Китай, заедно с друг "моряк" - либерото Александър Цанев. През миналата година, Русев бе част и от Б мъжкия национален отбор.

"Нещо повече. Томислав ще има възможността заедно с другия централен блокировач Константин Стойков, който е продукт на нашата школа да трупат още повече хитрости и умения от самия Виктор Йосифов.

"Моряк" веднъж - "моряк" за цял живот!", написаха в представянето му от Черно море.

