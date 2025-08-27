Черно море обяви трансфера на младежки национал

Отборът на Черно море (Варна) официално обяви трансфера на младежкия национал Томислав Русев, за който първи съобщи преди броени дни президента на ВК Люлин Деян Нинов в предаването на Sportal.bg - Block Out.

Ето къде ще играят най-добрите волейболисти на ВК Люлин през следващия сезон

208-сантиметровият централен блокировач е от школата на Люлин, като досега е играл в Левски София, Пирин (Разлог) и в елита на Гърция с екипите на Милон и Пегасос. 20-годишният волейболист е част от селекцията на България до 21 години, които в момента играят на Световното първенство в Китай, заедно с друг "моряк" - либерото Александър Цанев. През миналата година, Русев бе част и от Б мъжкия национален отбор.

"Нещо повече. Томислав ще има възможността заедно с другия централен блокировач Константин Стойков, който е продукт на нашата школа да трупат още повече хитрости и умения от самия Виктор Йосифов. "Моряк" веднъж - "моряк" за цял живот!", написаха в представянето му от Черно море.