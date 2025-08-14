Популярни
Ето къде ще играят най-добрите волейболисти на ВК Люлин през следващия сезон

  • 14 авг 2025 | 18:50
  • 237
  • 0

Президентът на Волейболен клуб Люлин Деян Нинов вече е и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ).

36-годишният бивш волейболист на Левски Сиконко гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Ето какво се случва с митичната за волейбола зала “Сиконко”
Ето какво се случва с митичната за волейбола зала “Сиконко”

“Кристиян Алексов ще бъде съотборник с Матей Казийски в Локомотив Авиа и ще се учи от най-добрият. Томислав Русев ще играе в Черно море, където пък ще се учи от Виктор Йосифов. А Теодор Каменов за поредна година остава в Пирин. От отборът ни, който спечели бронзовите медали при юношите старша възраст, побеждавайки два пъти Левски, Константин Манолев и Ники Миховски също ще бъдат част от отбора на Пирин. Имаме още едно момче от юношеския ни отбор - Александър Стоянов се казва, той също ще бъде в Пирин”, заяви Деян Нинов специално във във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Деян Нинов пред Sportal.bg: Ефектът “Казийски” ще е отличен за българския волейбол
Деян Нинов пред Sportal.bg: Ефектът “Казийски” ще е отличен за българския волейбол
