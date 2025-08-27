Популярни
Хандбалните национали до 18 г. ще участват на международен турнир в Румъния

  • 27 авг 2025 | 15:47
  • 624
  • 0
Хандбалните национали до 18 г. ще участват на международен турнир в Румъния

Националният отбор по хандбал U18 се подготвя за участие в международeн турнир за юноши в памет на легендарния румънски хандбалист Валентин Самунджи. Срещите са на 30 и 31 август в зала Динамо“ в Букурещ.

Ще участват отборите на „Динамо“ и Бузау от Румъния, „Хандбал Есплугуест“ Барселона и България.

Нашите надежди ще имат възможността да се срещнат с представители на утвърдени хандбални школи и да натрупат опит от тези срещи.

Днес националите ни посетиха Архитектурен комплекс „Колю Фичето в град Бяла. Състезателите останаха впечатлени от композициите, представящи изграждането на моста и филма за построяването ми от уста Колю Фичето.

Тренировките под ръководството на Николай Георгиев и Йонко Вутов преминават ползотворно, състезателите свикват с изискванията на треньорите.

Отборът ще отпътува за Букурещ на 29 август.

