Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше в Киргизстан, където изнесе лекция на футболните специалисти в страната. Утре предстои да бъде открито футболно училище и терен за децата.

"За първи път съм в Киргизстан и мога само да благодаря за невероятното посрещане! Като член на делегацията на ФИФА изнесохме лекция на футболните специалисти в страната! Впечатлен съм от отношението, вниманието и познанието на хората в Бишкек! Утре е важният ден – ще открием футболно училище и терен за децата!", написа Камата.