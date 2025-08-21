Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

  • 21 авг 2025 | 16:28
  • 323
  • 1
Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше в Киргизстан, където изнесе лекция на футболните специалисти в страната. Утре предстои да бъде открито футболно училище и терен за децата.

"За първи път съм в Киргизстан и мога само да благодаря за невероятното посрещане! Като член на делегацията на ФИФА изнесохме лекция на футболните специалисти в страната! Впечатлен съм от отношението, вниманието и познанието на хората в Бишкек! Утре е важният ден – ще открием футболно училище и терен за децата!", написа Камата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес обяви групата на Левски за двубоя с АЗ Алкмаар

Веласкес обяви групата на Левски за двубоя с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 13:24
  • 5899
  • 3
Над 8000 свободни билета за Левски - АЗ Алкмаар

Над 8000 свободни билета за Левски - АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 12:54
  • 3837
  • 10
Етър представи новия си треньор

Етър представи новия си треньор

  • 21 авг 2025 | 12:44
  • 7533
  • 17
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 48501
  • 77
Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

  • 21 авг 2025 | 11:53
  • 1303
  • 0
Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон

Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон

  • 21 авг 2025 | 11:28
  • 1329
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 48501
  • 77
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 10092
  • 43
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 27397
  • 186
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 13015
  • 46
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 9630
  • 18
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 32
  • 0