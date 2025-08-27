Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Николай Боев: Много трудни композиции и игра на висока скорост - това е нашият стил

Николай Боев: Много трудни композиции и игра на висока скорост - това е нашият стил

  • 27 авг 2025 | 11:17
  • 521
  • 1
Николай Боев: Много трудни композиции и игра на висока скорост - това е нашият стил

Българската школа по художествена гимнастика е призната от световни специалисти за велика. Българският стил е бърз, динамичен, техничен - имаме уникална техника.

Това каза пред БНР Николай Боев, треньор по художествена гимнастика и международен съдия в този спорт, като определи за много силно представянето на гимнастичките ни на Световното първенство в Рио де Жанейро.

"Нашите момичета направиха едно много силно Световно първенство. Те се открояват значително от своите конкурентки като стил. ... Момичетата правят едни от най-трудните рискове в цял свят, които вдигат публиката на крака. Това е разликата - много трудните композиции на българките и игра на висока скорост. Това е нашият стил. България не може да изневери на своя стил", подчерта той.

По думите на Боев в едно съчетание по художествена гимнастика трябва да има идея и характер, които много добре се виждат в съчетанията на българските гимнастички:

"Нашите гимнастички имат не само трудна програма с високи стойности за трудност, но те имат и добре хореографски поставени композиции. Оценката за артистичност е такава, че съдиите не могат на база на това дали нещо им харесва, или - не да поставят оценка, а имат компоненти, които търсят в програмата - дали те са заложени от треньора и дали са изпълнени от гимнастичката".

Видях един много подготвен и класен български отбор, който, ако покаже съчетанията си в пълния им блясък, няма кой да го победи, изтъкна Николай Боев и коментира:

"Допуснаха грешки, факт е. Правилникът в момента е такъв, че отборите са много уеднаквени. Извън грешката, всичко друго, което правеха, беше перфектно и беше на много добро ниво изпълнено".

Стилияна Николова е готова за златен медал, категоричен беше той:

"Аз наблюдавам нейните тренировки. Тя прави уникални пируети, които не успя да покаже в най-добрата си светлина. Виждал съм да прави по 4-5 пируета в странична везна, които нито една гимнастичка в света не изпълнява. Ако тя беше изпълнила тези пируети така, както трябва, съм сигурен, че златният медал е неин, тъй като разликата в трудността ще се увеличи драстично от нейните конкуренти".

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Най-вероятно ще сменим няколко от съчетанията

Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Най-вероятно ще сменим няколко от съчетанията

  • 26 авг 2025 | 20:28
  • 6094
  • 0
Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще!

Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще!

  • 26 авг 2025 | 16:58
  • 2699
  • 3
Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

  • 26 авг 2025 | 16:28
  • 686
  • 0
Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур "Балкан Оупън"

Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур "Балкан Оупън"

  • 26 авг 2025 | 13:06
  • 564
  • 0
Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година

Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година

  • 25 авг 2025 | 08:53
  • 1537
  • 3
България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

  • 24 авг 2025 | 20:42
  • 2467
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 6022
  • 23
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 4893
  • 22
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6014
  • 4
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 5762
  • 5
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 6208
  • 2
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 10:50
  • 1806
  • 0