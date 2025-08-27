Николай Боев: Много трудни композиции и игра на висока скорост - това е нашият стил

Българската школа по художествена гимнастика е призната от световни специалисти за велика. Българският стил е бърз, динамичен, техничен - имаме уникална техника.

Това каза пред БНР Николай Боев, треньор по художествена гимнастика и международен съдия в този спорт, като определи за много силно представянето на гимнастичките ни на Световното първенство в Рио де Жанейро.

"Нашите момичета направиха едно много силно Световно първенство. Те се открояват значително от своите конкурентки като стил. ... Момичетата правят едни от най-трудните рискове в цял свят, които вдигат публиката на крака. Това е разликата - много трудните композиции на българките и игра на висока скорост. Това е нашият стил. България не може да изневери на своя стил", подчерта той.

По думите на Боев в едно съчетание по художествена гимнастика трябва да има идея и характер, които много добре се виждат в съчетанията на българските гимнастички:

"Нашите гимнастички имат не само трудна програма с високи стойности за трудност, но те имат и добре хореографски поставени композиции. Оценката за артистичност е такава, че съдиите не могат на база на това дали нещо им харесва, или - не да поставят оценка, а имат компоненти, които търсят в програмата - дали те са заложени от треньора и дали са изпълнени от гимнастичката".

Видях един много подготвен и класен български отбор, който, ако покаже съчетанията си в пълния им блясък, няма кой да го победи, изтъкна Николай Боев и коментира:

"Допуснаха грешки, факт е. Правилникът в момента е такъв, че отборите са много уеднаквени. Извън грешката, всичко друго, което правеха, беше перфектно и беше на много добро ниво изпълнено".

Стилияна Николова е готова за златен медал, категоричен беше той:

"Аз наблюдавам нейните тренировки. Тя прави уникални пируети, които не успя да покаже в най-добрата си светлина. Виждал съм да прави по 4-5 пируета в странична везна, които нито една гимнастичка в света не изпълнява. Ако тя беше изпълнила тези пируети така, както трябва, съм сигурен, че златният медал е неин, тъй като разликата в трудността ще се увеличи драстично от нейните конкуренти".