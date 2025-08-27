Популярни
Мароко и Мадагаскар се класираха за финала на Шампионата на африканските нации

Мароко детронира защитаващия титлата си Сенегал с  5:3 след изпълнение на дузпи и се класира за финала в осмото издание на Шампионата на африканските нации по футбол. Редовното време завърши 1:1, като шампионите от 2022 година поведоха след четвърт час игра с попадение на Лаюс Сам, но Сабир Бугрин изравни в средата на първото полувреме.

При наказателните удари мароканците бяха точни и при петте си изпълнения, а за съперника още първата дузпа пропусна Сени Н'Ндайе.

Мароко ще търси трета титла след 2018 и 2020 година, а в спора за трофея на 30 август в Найроби (Кения) ще се изправи срещу бронзовия медалист от предишното първенство Мадагаскар.

Мадагаскарците се класираха за първи път на финал след победа с 1:0 след продължение над Судан. Единственото попадение реализира Токи Ракотондрайбе в 116-ата минута. Успехът дойде, въпреки че отборът игра над 40 минути с човек по-малко след червен картон на Фенохасина Разафимаро в 79-ата минута. 

