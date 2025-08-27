Трейси Кортез с насрочен реванш за UFC 322

Ерин Бланчфийлд ще се опита да отмъсти за първата загуба в професионалната си ММА кариера.

Американската ММА медия mmafighting.com потвърди, че Бланчфийлд ще се изправи срещу Трейси Кортез в реванш на UFC 322, което ще се проведе на 15 ноември.

Въпреки че мястото на събитието все още не е официално обявено, очаква се това да бъде ежегодното посещение на UFC в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Двете се срещнаха за първи път на Invicta FC 34 през февруари 2019 г., където Кортез спечели с неединодушно съдийско решение. Бланчфийлд ще търси реванш във втората им среща, която ще бъде нейно девето участие в UFC. След като загуби с решение от Манон Фиоро в главното събитие на UFC Атлантик Сити през март 2024 г., канадката се завърна с победа над бившата шампионка Роуз Намаюнас в подглавния двубой на UFC Едмънтън миналия ноември.

Победната серия на Кортез от 11 мача беше прекъсната от Намаюнас през юни 2024 г. в главното събитие на UFC Денвър. 11 месеца по-късно тя се завърна с единодушна победа над Вивиан Араужо на UFC 317 през юни. Това ще бъде първият път, в който Кортез се състезава повече от веднъж в рамките на една година, откакто е част от UFC.