Уникална! Ая Касабова спечели трета световна титла по кайтсърфинг само на 14 години

"Нещо изключително се случи – и то отново с българско име на световната сцена. Само на 14 години, Ая Касабова извоюва третата си поредна световна титла по кайтсърфинг.

Отново златото е в нейните ръце, този път в дисциплината „Big Air“. Това съобщи Ники Кънчев.

Ая Касабова, която сигурно помните още на 12 години триумфира с първото си злато, този този път разби достойната конкуренция вече за юноши в дисциплината "Big Air". Младата българска изпълни супер прецизно всички елементи в съчетанието си, а скоковете й бяха повече от "Ауууу"!Състезанието по кайтсърфинг се проведе във водите на Северно море в курорта Санкт Питър Ординг в Германия. Беше много мащабно състезание и въобще събитие с над 60 участника от 15 държави.Браво, Ая! Поздрави и за родителите й Мила и Богомил, които в последните години се посветиха изцяло на шампионската титла на дъщеря си и стъпка по стъпка планират всичко прецизно!