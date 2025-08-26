Етър взе нападател

Популярни
  • 26 авг 2025 | 19:01
Тома Ушагелов е най-новото попълнение на „виолетовите“. Тази вечер двете страни официално подписаха договор, в Етър той ще носи емблематичния № 9. Роден е на 22 февруари 2002 г. в София, висок е 189 см и играе като централен нападател. Юноша е на Славия, защитавал е цветовете на Царско село, Септември, Созопол, Бдин и др., през сезона 2024/2025 г. игра в Исландия, а тази пролет бе футболист на Хебър. 23-годишният нападател има вече над 100 мача в професионалния футбол.

"Треньорът Иван Иванов ме познава, потърси ме и много бързо се разбрахме с клуба. Аз много искам да работя с него, защото познавам качествата му като треньор. Нямам търпение да работим заедно. Във Втора лига по принцип се играе трудно, особено за млад отбор като Етър, но това е отбор с традиции и трябва да е на по-предни позиции. Най-добре познавам Никола Виденов, с който сме били доста време в школата на Славия. Най-важното е да успявам да оползотворя труда на момчетата, които са зад мен. Смятам, че се намирам в добра форма, нямам травми, подготвен съм и се чувствам добре. Личните ми амбиции са първо да се утвърдя в отбора, Етър да прави добри игри и да върви напред. Както и да вкарам възможно най-много голове!“, заяви Тома Ушагелов след подписването на договора си.

