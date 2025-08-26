Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Излезе жребият за Световното по джудо за кадети в София

Излезе жребият за Световното по джудо за кадети в София

  • 26 авг 2025 | 16:40
  • 464
  • 0
Излезе жребият за Световното по джудо за кадети в София

Шестима български джудисти излизат в първия ден на световното първенство в София, зала "Асикс Арена".

Жребият бе теглен днес в столичния хотел "Сенс". При 50-килограмовите Цветелин Маринов започва с азера Рза Халили. Българинът е носител на три медала от европейски купи досега, пети в Европа тази година и осми в световната ранглиста.

Съперникът му е под №45. В същата категория ще има още един наш представител - Николай Данаилов, който до момента няма медали на международното татами. Неговият противник ще е американецът Самуел Абделмалек, трети на панамериканското първенство. При 55-килограмовите също ще има двама наши представители. Иво Галенков ще спори с Али Алмарзи (Кувайт), пети на азиатска купа през миналия сезон. Младият ни талант пък е пети на младежкия олимпийски фестивал тази година, пети на европейските купи в Гърция и Унгария през миналата година, взима и бронз в Теплице (Чехия) на европейска купа през 2024-а. 

Иво Галенков ще се бори за бронз на Европейския младежки олимпийски фестивал
Иво Галенков ще се бори за бронз на Европейския младежки олимпийски фестивал

В тази тази категория ще стартира и Емо Христов, който очаква победителя от двубоя между нидерландец и хърватин. През миналия сезон Христов стана седми на европейската купа в Теплице, Чехия. 

При кадетките ще има две наши представителки при 44-килограмовите.Ема Василев досега няма медали на международната арена. Тя ще спори с Катарина Горанович (Сърбия), която на два пъти този сезон остана на крачка от подиума на европейски купи, пета в Чехия и в Полша. И печели сребро през миналата година в Словакия. Ивон Тодорова ще излезе срещу Ювал Габай (Израел). Българката има две седми места до момента на европейски купи. Съперничката ѝ е с опит, в топ 10 е на света, а на младежкия олимпийски фестивал взе сребро този сезон. Тя също е европейка вицешампионка от тази година. 

По време на жребия ​приветствие към гостите отправиха Лиса Алън, генерален секретар на Международната федерация по джудо (IJF), както и президентът на БФ Джудо Румен Стоилов. Присъстваха още селекционерът на националния тим и член на управата на БФ Джудо Георги Георгиев, главният директор на реферската комисия на IJF Армен Багдасаров, олимпийският и трикратен световен шампион Косей Иноуе, както и Диана Максимова, завеждащ международната дейност на БФ Джудо. Гости на първенството ще са президентите на IJF Мариус Визер и на европейската централа EJU Ласло Тот, които ще останат у нас до края на шампионата в неделя, когато са и отборните срещи.

Пълният жребий можете да видите тук. Срещите стартират в сряда, 27 август от 11 часа. Финалите са от 16,30 часа, които може да следите пряко и по БНТ 3. Входът за зрителите е свободен. 

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Живко Стоименов: Ще секна ентусиазма на Митко Илиев

Живко Стоименов: Ще секна ентусиазма на Митко Илиев

  • 26 авг 2025 | 15:30
  • 630
  • 0
Уайт не възнамерява да се оттегля след загубата с нокаут от Итаума

Уайт не възнамерява да се оттегля след загубата с нокаут от Итаума

  • 26 авг 2025 | 13:49
  • 637
  • 0
Пауло Коста иска мач с Дрикус Дю Плесис до края на годината

Пауло Коста иска мач с Дрикус Дю Плесис до края на годината

  • 26 авг 2025 | 12:37
  • 558
  • 0
Пол Хюз: Ще пречупя Усман Нурмагомедов и чакам трилогия

Пол Хюз: Ще пречупя Усман Нурмагомедов и чакам трилогия

  • 26 авг 2025 | 10:10
  • 823
  • 0
Бивш шампион призна: Исках да приличам твърде много на Конър Макгрегър

Бивш шампион призна: Исках да приличам твърде много на Конър Макгрегър

  • 26 авг 2025 | 09:56
  • 1367
  • 0
Дрикус дю Плеси с първо изявление след загубата на титлата от Хамзат Чимаев

Дрикус дю Плеси с първо изявление след загубата на титлата от Хамзат Чимаев

  • 25 авг 2025 | 17:11
  • 2884
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 2366
  • 5
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 737
  • 0
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 11590
  • 55
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 20341
  • 52
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 4194
  • 5
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 11577
  • 16