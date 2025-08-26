Излезе жребият за Световното по джудо за кадети в София

Шестима български джудисти излизат в първия ден на световното първенство в София, зала "Асикс Арена".

Жребият бе теглен днес в столичния хотел "Сенс". При 50-килограмовите Цветелин Маринов започва с азера Рза Халили. Българинът е носител на три медала от европейски купи досега, пети в Европа тази година и осми в световната ранглиста.

Съперникът му е под №45. В същата категория ще има още един наш представител - Николай Данаилов, който до момента няма медали на международното татами. Неговият противник ще е американецът Самуел Абделмалек, трети на панамериканското първенство. При 55-килограмовите също ще има двама наши представители. Иво Галенков ще спори с Али Алмарзи (Кувайт), пети на азиатска купа през миналия сезон. Младият ни талант пък е пети на младежкия олимпийски фестивал тази година, пети на европейските купи в Гърция и Унгария през миналата година, взима и бронз в Теплице (Чехия) на европейска купа през 2024-а.

В тази тази категория ще стартира и Емо Христов, който очаква победителя от двубоя между нидерландец и хърватин. През миналия сезон Христов стана седми на европейската купа в Теплице, Чехия.

При кадетките ще има две наши представителки при 44-килограмовите.Ема Василев досега няма медали на международната арена. Тя ще спори с Катарина Горанович (Сърбия), която на два пъти този сезон остана на крачка от подиума на европейски купи, пета в Чехия и в Полша. И печели сребро през миналата година в Словакия. Ивон Тодорова ще излезе срещу Ювал Габай (Израел). Българката има две седми места до момента на европейски купи. Съперничката ѝ е с опит, в топ 10 е на света, а на младежкия олимпийски фестивал взе сребро този сезон. Тя също е европейка вицешампионка от тази година.

По време на жребия ​приветствие към гостите отправиха Лиса Алън, генерален секретар на Международната федерация по джудо (IJF), както и президентът на БФ Джудо Румен Стоилов. Присъстваха още селекционерът на националния тим и член на управата на БФ Джудо Георги Георгиев, главният директор на реферската комисия на IJF Армен Багдасаров, олимпийският и трикратен световен шампион Косей Иноуе, както и Диана Максимова, завеждащ международната дейност на БФ Джудо. Гости на първенството ще са президентите на IJF Мариус Визер и на европейската централа EJU Ласло Тот, които ще останат у нас до края на шампионата в неделя, когато са и отборните срещи.

Пълният жребий можете да видите тук. Срещите стартират в сряда, 27 август от 11 часа. Финалите са от 16,30 часа, които може да следите пряко и по БНТ 3. Входът за зрителите е свободен.