Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

  • 26 авг 2025 | 16:28
Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева за отличното представяне на българския национален отбор на Световното първенство в Рио де Жанейро.

“За пореден път със своите виртуозни изпълнения нашите прекрасни състезателки накараха не само многобройните почитатели на този спорт в България, но и тези по света, да затаят дъх и да се наслаждават на красотата на Вашия спорт.

Моля, предайте моите сърдечни поздрави на всички момичета от националния отбор. Вярвам, че тяхното представяне на този форум е прелюдия за още по-големи успехи и поводи за гордост. На треньорите и всички, допринесли за добрата подготовка на състезателките, бих искала да пожелая да бъдат здрави, да продължават да създават красиви и вдъхновяващи композиции и все така да показват характерното за българската школа новаторство и прецизност.

Специално бих искала да изразя своето възхищение от представянето на Стилияна Николова, която в изключително тежка конкуренция успя да завоюва сребърния медал в многобоя на най-престижното състезание за годината. Нейният висок дух и прекрасни превъплъщения будят възхитата ни и ни карат да очакваме с трепет всяко нейно съчетание.

С пожелание за още много бляскави успехи.

Готови сте за Лос Анджелис!", пише в писмото на Киселова до Илиана Раева.

снимка: Анна Недкова, БФХГ

