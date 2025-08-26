Популярни
  Братя с български произход са големите звезди на домакините на Световното по бадминтон в Париж

  26 авг 2025
Братята с български произход Тома Джуниър и Христо Попови, както и Алекс Лание са големите звезди на домакините на Световното първенство по бадминтон в Париж.

Христо и Тома Джуниър Попови, които са родени в София, играха за Франция на Олимпийските игри преди година тук. През 2025-а двамата станаха европейски шампиони на двойки мъже, а Тома Джуниър е втори на единично в Европа. Техен треньор е баща им Тома Попов.

Алекс Лание показа потенциала си през август 2024-та, когато триумфира на Откритото първенство на Япония и стана първият французин, спечелил надпревара от Световните серии 750. 20-годишният французин потвърди класата си на Европейското първенство през април в Дания, където спечели златния медал, побеждавайки сънародника си Тома Джуниър Попов.

Братята Попови се събраха по време на първенството в Хорсенс, за да спечелят златото. Те се състезават на двойки и на единично в Париж. Христо Попов е 10-и в световната ранглиста, а Тома Джуниър - 15-и.

Лание започва кампанията си на сингъл вчера с победа срещу Кантафон Ванчароен от Тайланд с 21:12, 22:20. Христо Попов спечели срещу Пю Пан Фон (Макао) с 21:15, 21:16, а на двойки Попови надделяха над Кейт Марк Едисон и Джак Ю (Австралия) с 21:12, 21:17. Днес Тома Джуниър Попов излиза срещу Антъни Гинтинг (Индонезия), бронзов медалист от Олимпийските игри в Токио 2020.

"Адидас Арена" с капацитет 9000 места в Ла Шапел, Северен Париж, беше единственото място в града,  построено специално за Игрите през 2024 година. Седалките в залата са направени от капачки от рециклирани пластмасови бутилки, а слънчевите панели на покрива помагат за осигуряване на електричество за спортния комплекс.

Братята Попови се наслаждаваха на подкрепата от трибуните, докато бяха на Олимпийските игри в Париж, където Франция спечели 16 златни медала, за да завърши като водеща европейска нация. Успехът на Световното първенство би бил продължение на впечатляващите резултати на френските състезатели в последно време, което е резултат от начина, по който спортът се администрира във Франция.

"Започна преди много години с нова структура, повече професионализъм и създаването на огромна система, която помага от най-ниските нива до най-добрите играчи, както и с много финансова помощ", каза Тома Джуниър за местните медии.

Той добави, че работят много върху физическата си подготовка, за да играят и в двете дисциплини.

Големият отсъстващ е двукратният олимпийски и двукратен световен шампион Виктор Акселсен от Дания, който не успя да се възстанови от операция на гърба.

