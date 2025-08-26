Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур "Балкан Оупън"

Представители на четири държави - Италия, Хърватия, Словения и България, ще участват в състезанието по паркур "Балкан Оупън".

Надпреварата се провежда по проект "Urban Leap", който популяризира паркура като безопасен, приобщаващ и достъпен спорт за младите хора в Югоизточна Европа. Целта му е да се разработят стандартизирани образователни ресурси, да се организират спортни събития и да се насърчи общността към активно участие.

В България проектът се координира от гимнастически клуб Брезовица с главен треньор Лука Туджан, с подкрепата на партньори от ASD KRAP (Италия), федерацията по гимнастика на Шибенско-Книнска жупания (Хърватия), спортен клуб Street Workout България (България), Хърватската федерация по гимнастика (Хърватия) и научноизследователския център Копер (Словения).

Форматът на състезанието, което ще се проведе на 21 септември в Северен парк в София, ще включва дисциплините скорост и свободен стил за мъже, жени и деца под 18 години.

Успоредно с "Балкан Оупън" в Северен парк, в рамките на "Ърбан зона 2025" на фондация "София - Европейска столица на спорта" ще се проведе и финалът на държавния шампионат по паркур, организиран със съдействието на СПФ България, СПФ Стрийт Спортс и Българската федерация по гимнастика.